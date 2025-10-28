Juan David Tejada no revelaría los audios que prometió en contra de Aida Merlano, ¿por qué?

Juan David Tejada sorprendió a sus miles de seguidores al confesar que ya no revelará los audios que había prometido en contra de la influenciadora Aida Victoria Merlano.

¿Juan David Tejada iba a revelar audios tras su polémica con Aida Victoria Merlano?

El agropecuario, como también es conocido, detalló a sus fanáticos que le habían inhabilitado su cuenta de Instagram, la cual ya logró recuperar, pero destacó que en cuanto la tuviera de regreso iba a publicar unos audios que comprometían a la barranquillera.

"No aguantaron la presión con los audios, mañana los publicaremos. Feliz noche y más activos que nunca", escribió.

Sin embargo, una vez tuvo acceso nuevamente a la red social, no compartió nada, por lo que, sus seguidores estaban a la expectativa al respecto, por lo que, decidieron cuestionarlo y este detalló que ya no publicará nada.

¿Por qué Juan David Tejada no publicará los audios contra Aida Victoria Merlano?

Un internauta decidió cuestionar a Juan David Tejada sobre los audios y este le habría contestado, asegurando que no compartirá nada, pues no quiere seguir en dicha polémica pública.

"Prefiero quedar como el malo, yo no vivo de redes. Dios te bendiga", habría contestado el hombre.

Tras su supuesta declaración, que ha circulado en varias redes sociales, los seguidores de la famosa expareja reaccionaron indicando que, no es que no quiera compartirlos, sino que no tiene pruebas como lo ha reiterado en varias ocasiones Aida Victoria Merlano.

Recientemente, estuvo en una parranda vallenata, donde le respondió a Juan David Tejada tras acusarla de tener problemas mentales, donde ella le contestó que sí, pero le pidió las supuestas pruebas que tiene en su contra.

Por ahora, los famosos estarían en procesos legales tras su controversial separación y dificultades para llegar a un acuerdo sobre su hijo Emiliano, quien tiene tres meses de nacido.

Aida Victoria Merlano sigue enfrentando dicha situación con el humor que la caracteriza y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales, en especial, sobre su nueva etapa de mamá, que ha enternecido a tantos.