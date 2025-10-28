Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jorge Enrique Abello relató desgarrador testimonio tras sufrir dolorosa pérdida

En medio de una entrevista, el actor Jorge Enrique Abello reveló detalles del trágico accidente que le arrebató a un ser querido.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jorge Enrique Abello en Ana de Nadie.
Jorge Enrique Abello en Ana de Nadie. Foto | Canal RCN.

Jorge Enrique Abello, uno de los actores más reconocidos de la televisión nacional y recordado por su personaje como Armando Mendoza y ‘Yo Soy Betty La Fea’, recientemente abrió su corazón en una entrevista en la que reveló uno de los momentos que más ha marcado su vida.

Artículos relacionados

¿Cuál fue uno de los momentos que más marcó la vida del actor Jorge Enrique Abello?

En medio de este espacio recordó cuando trabajaba en el departamento creativo Cenpro Televisión y apenas comenzaba en el medio y tuvo que enfrentar la dolorosa pérdida de su hermano quien falleció trágicamente.

Artículos relacionados

“Desafortunadamente, él iba en un avión que iba de Panamá a Medellín y el avión bajó a destiempo; se volaba por radio-ayudas en toda Colombia, y la radio ayuda se la había robado Las F4rc. El piloto pensó que ya era hora de bajar y no era hora de bajar; se confundió y se estrellaron”, señaló el actor.

Artículos relacionados

De acuerdo con el relato de Abello en el programa 'La habitación invisible', con Martha Beltrán en el accidente murieron muchas personas, muchas de ellas de la comunidad judía que en su momento se desplazaban a desde Panamá.

Jorge Enrique Abello en Ana de Nadie.
Jorge Enrique Abello contó detalles del fallecimiento de su hermano. Foto | Canal RCN.

¿Cómo falleció el hermano de Jorge Enrique Abello?

Según lo comentó el intérprete durante la conversación, sintió que este desgarrador momento fue el “primer campanazo” de su juventud que llegó para recordarle que él en algún punto de su vida se iba a m0rir como murió su hermano.

Así mismo, en medio de su testimonio, reveló cómo este difícil episodio que lo marcó para siempre, también lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano.

¿Cuál fue la dolorosa pérdida que enfrentó Jorge Enrique Abello?

Hoy en día, el afamado actor colombiano, es parte de Betty La Fea: la historia continúa, que ya tiene dos temporadas en la plataforma Prime Video, en donde además no solo brilla delante de las cámaras, sino fuera de ellas, ya que ocupa una posición como productor.

Jorge Enrique Abello en Ana de Nadie.
Jorge Enrique Abello recordó el fallecimiento de su hermano. Foto | Canal RCN.

A nivel personal, Abello es un hombre de familia: está casado y es padre de tres hijos: Candelaria, Antonio Cayetano y María Matilde.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria lanzó pulla en medio de la polémica con Juan David Tejada, esto dijo

Aida Victoria Merlano reapareció en redes dejando ver cómo pese a las circunstancias, prefiere poner su mejor cara y sobreponerse.

Paris Hilton se disfraza de icónica canción de Britney Spears Paris Hilton

Paris Hilton causó sensación al recrear icónico look de Britney Spears en “Oops!... I Did It Again”

La empresaria celebró la época de Halloween con disfraz para homenajear a Britney Spears.

Melissa Gate llora en vivo Melissa Gate

Melissa Gate rompió en llanto en pleno en vivo: "he sentido que no voy a poder"

La influenciadora Melissa Gate no aguantó las lágrimas y abrió su corazón a sus miles de fanáticos.

Lo más superlike

Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3

Aspirante del segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos 3 tiene una relación sentimental y está comprometida.

Muere la detective de Nueva York Alicia Stone Viral

Murió famosa detective de NY tras someterse a un procedimiento estético en Cali; familia exige respuestas

Paola Jara no oculta su emoción por la llegada de su bebé: “con demasiadas ansias” Paola Jara

Paola Jara confiesa que su barriga “no da más” ¿está a punto de dar a luz?

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales