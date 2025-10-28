Jorge Enrique Abello relató desgarrador testimonio tras sufrir dolorosa pérdida

Jorge Enrique Abello, uno de los actores más reconocidos de la televisión nacional y recordado por su personaje como Armando Mendoza y ‘Yo Soy Betty La Fea’, recientemente abrió su corazón en una entrevista en la que reveló uno de los momentos que más ha marcado su vida.

¿Cuál fue uno de los momentos que más marcó la vida del actor Jorge Enrique Abello?

En medio de este espacio recordó cuando trabajaba en el departamento creativo Cenpro Televisión y apenas comenzaba en el medio y tuvo que enfrentar la dolorosa pérdida de su hermano quien falleció trágicamente.

“Desafortunadamente, él iba en un avión que iba de Panamá a Medellín y el avión bajó a destiempo; se volaba por radio-ayudas en toda Colombia, y la radio ayuda se la había robado Las F4rc. El piloto pensó que ya era hora de bajar y no era hora de bajar; se confundió y se estrellaron”, señaló el actor.

De acuerdo con el relato de Abello en el programa 'La habitación invisible', con Martha Beltrán en el accidente murieron muchas personas, muchas de ellas de la comunidad judía que en su momento se desplazaban a desde Panamá.

Jorge Enrique Abello contó detalles del fallecimiento de su hermano. Foto | Canal RCN.

¿Cómo falleció el hermano de Jorge Enrique Abello?

Según lo comentó el intérprete durante la conversación, sintió que este desgarrador momento fue el “primer campanazo” de su juventud que llegó para recordarle que él en algún punto de su vida se iba a m0rir como murió su hermano.

Así mismo, en medio de su testimonio, reveló cómo este difícil episodio que lo marcó para siempre, también lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano.

¿Cuál fue la dolorosa pérdida que enfrentó Jorge Enrique Abello?

Hoy en día, el afamado actor colombiano, es parte de Betty La Fea: la historia continúa, que ya tiene dos temporadas en la plataforma Prime Video, en donde además no solo brilla delante de las cámaras, sino fuera de ellas, ya que ocupa una posición como productor.

Jorge Enrique Abello recordó el fallecimiento de su hermano. Foto | Canal RCN.

A nivel personal, Abello es un hombre de familia: está casado y es padre de tres hijos: Candelaria, Antonio Cayetano y María Matilde.