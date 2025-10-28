Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se viraliza llamada de Aida Victoria Merlano con Westcol: él se ofrece a hacerse cargo de su hijo

Reaparece video de una llamada entre Westcol y Aida Victoria Merlano, tras la polémica de la influencer con el padre de su hijo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Se vuelve a viralizar llamada de Westcol con Aida Victoria Merlano
Reaparece video de llamada entre Aida Victoria Merlano y Westcol. (Foto: Canal RCN - Freepik)

En los últimos días de octubre, Aida Victoria Merlano ha sido protagonista de una nueva polémica, pues el padre de su hijo, Juan David Tejada, rompió el silencio sobre su rol como padre de Emi y le aclara a sus seguidores que él es un papá responsable.

¿Cómo inició la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano hizo público un video en el que le respondió a una seguidora por haberle hecho una crítica sobre su maternidad; en el clip, la barranquillera fue contundente y aclaró que ella se preparó para ser madre, pues ha hecho cursos y fue clara al revelar que ella le da todo a su hijo.

Reviven llamadas entre Aida Victoria Merlano y Westcol
Fanáticos vuleven a compartir llamada entre Aida Victoria Merlano y Westcol. (Foto: Canal RCN)

Al mencionar que ella es la única que mantiene a su pequeño hijo, salió Juan David Tejada y expresó a través de sus redes sociales que la verdad no es la que dice Aida, sino que él es un padre presente que responde por el bebé.

Ante sus revelaciones, Aida Victoria Merlano salió a desmentirlo y a pedirle pruebas de que él le da algo a su hijo. La creadora de contenido fue reiterativa y dijo que él no es responsable en su rol de padre.

Juan David Tejada siguió insistiendo en su supuesta responsabilidad como papá de Emi y rompió el silencio, por eso publicó dos videos despachándose en contra de Aida Victoria, hablando mal de ella y diciendo que “no es lo que aparenta”, pero aún así, nunca pidió las pruebas de que responde por los gastos del niño.

Luego de sus declaraciones, Aida Victoria Merlano reveló chats con su expareja en donde ella es clara al mostrar la razón de haberse separado del hombre y tras esta polémica, empezaron a filtrarse videos en donde ella conversa con Westcol en tiempos pasados. Por su lado, el streamer ha preferido no opinar mucho del tema.

Reaparece llamada entre Aida Victoria Merlano y Westcol
Reaparece video de una llamada entre Westcol y Aida Victoria Merlano. (Freepik)

¿Cuál es el video que están viralizando sobre la llamada de Westcol y Aida Victoria Merlano?

Precisamente, por esta polémica, los fanáticos del streamer y de la barranquillera han revivido un video en donde Westcol hace una llamada con Aida Victoria Merlano y él se ofrece a hacerse cargo de su hijo, diciendo que le compraría los pañales más caros.

¿Por qué están compartiendo un video antiguo de Aida Victoria y Westcol?

Es importante dejar claro que este video no es reciente, sino que ya tiene algunos meses de vigencia, pero con toda la controversia de Aida Victoria con Juan David, internet decidió compartir estos momentos en la vinculan con Westcol, pues sus seguidores hacen fuerza para que ellos vuelvan a tener un romance.

