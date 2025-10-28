Aida Victoria lanzó pulla en medio de la polémica con Juan David Tejada, esto dijo

Aida Victoria Merlano, quien por estos días se encuentra en medio de la polémica tras protagonizar un rifirrafe con su expareja Juan David Tejada, nuevamente causó revuelo en las redes sociales tras lanzar mensaje en medio de la controversia.

Artículos relacionados Viral Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano en medio de la polémica con Juan David Tejada?

A raíz de las fuertes acusaciones que han hecho Merlano y Tejada en las que ha estado involucrado su hijo, recientemente la creadora de contenido rompió el silencio para dar a conocer su posición frente a lo que ha venido sucediendo en los últimos días.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz que participó en importantes producciones

"Frente a las circunstancias inmodificables de la vida, lo único que puedes cambiar es el ánimo con el que las enfrentas", fueron las palabras que escribió Aida Victoria por medio de sus historias en donde reapareció disfrutando de lo que parece ser una celebración.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta sorprendió al opinar sobre la polémica de Aida Victoria y Juan David Tejada

En la grabación, la reconocida creadora de contenido, dejó claro que, pese a todo el ruido que ha generado su confrontación con su expareja y todo lo que se ha dicho en su contra, ella ha decidido seguir disfrutando de su vida y asumiendo toda la situación con la mejor actitud posible.

¿Qué pasó con Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La pareja que anunció su ruptura a mediados del mes de septiembre, ha sido tema de conversación entre los internautas, pues han dejado en evidencia que, contrario a lo que presumían en redes, no todo era color de rosa en la relación, pues tras la llegada de Emiliano, su hijo, hubo varios temas que generaron discordia.

Y es que, luego de que Merlano aseguró que ella estaría a cargo de los gastos de su hijo, el llamado 'Agropecuario' salió a defenderse para decir que "entre el cielo y la tierra no hay nada oculto", situación que llevó a que Aida mostrara los chats que probarían que sus palabras fueron ciertas.

Frente a esto, Tejada nuevamente rompió el silencio para arremeter contra su expareja y afirmar, entre otras cosas, que es una mujer con problemas mentales.

A raíz de la declaraciones del empresario, recientemente la joven no dudó en responder con lo siguiente: "Mi ex diciendo que tengo problemas mentales. Sí tengo hiju... pero saca tus pruebas", señaló.

Entre tanto, el conflicto entre los dos implicados sigue siendo ampliamente comentado por los internautas, quienes han tomado bando con base en lo que ambos han publicado.