Yina Calderón reaccionó al ingreso de "Beba" a La casa de los famosos Colombia 3: “Terrible”

En las últimas semanas, varios navegantes han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales por la expectativa que han tenido por el ingreso de las celebridades que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, el Jefe de La casa de los famosos Colombia, confirmó el ingreso de Valerie de la Cruz, más conocida como ‘La Beba’, quien es una reconocida creadora de contenido digital. Sin duda, la noticia ha generado varias reacciones por parte de varias celebridades que hacen parte del entretenimiento, entre esas, Yina Calderón.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras el ingreso de ‘La Beba’ a La casa de los famosos Colombia?

El ingreso de ‘La Beba’, fue confirmado en la mañana de este lunes 29 de diciembre por parte del Jefe. Sin duda, su ingreso ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales.

¿Cómo fue el ingreso de La Beba en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Yina Calderón, quien hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se ha destacado por su polémica personalidad y compartir su opinión sin filtros.

Con base en esto, Yina no dudó en compartir su reacción a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que le expresó las siguientes palabras a ‘La Beba’, expresando las siguientes palabras:

“Estas así, salen terribles”, agregó Yina en la descripción de la publicación.

Sin duda, las palabras de Yina han generado un gran debate por parte de los internautas, quienes han generado múltiples opiniones acerca de cómo se la lleva con la reciente celebridad confirmada para ingresar a la casa más famosa del país.

¿Quién es ‘La Beba’ y por qué ha tenido gran popularidad en redes sociales?

El nombre de ‘La Beba’, como se hace conocer en redes sociales, se ha convertido en tendencia en los últimos meses al ser una polifacética creadora de contenido digital, compartiendo varios detalles de su vida.

¿A qué se dedica La Beba en la actualidad? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, la influenciadora cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, destacándose por personalidad, la cual, espera acaparar la atención mediática en las redes sociales.