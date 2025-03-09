Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reaccionó a la respuesta de Aida Merlano tras arremeter en su contra

Yina Calderón se pronunció tras conocer las declaraciones de Aida Victoria Merlano sobre ella.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Aida Vitoria Merlano
Yina Calderón le contestó a Aida Vitoria Merlano/Canal RCN

La empresariaYina Calderónreaccionó a las declaraciones de Aida Victoria Merlano en su contra respondiéndole luego de que sugiriera que, al parecer, su hijo sería del streamer Westcol y no de su actual esposo Juan David Tejada.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre Yina Calderón?

La influenciadora aclaró que su hijo no es de su expareja como la creadora de contenido ha especulado, detallando que las cuentas no dan y critico la vida amorosa de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia señalando que quizás ella desconocía con quién se involucraba y cuándo, y por eso pensaba que ella era igual.

Yina Calderón sobre Aida Merlano tras responderle

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las declaraciones de Aida Victoria Merlano en su contra?

La empresaria decidió hablar al respecto en un medio mexicano tras su gira en el país azteca, donde se pronunció sobre dicha polémica comentando que siente que la barranquillera no entendió sus palabras, pero reiteró que sí sabe que, está soltera.

Yina Calderón le responde a Aida Victoria Merlano

"Ella malinterpretó todo lo que yo dije. Yo dije que presuntamente el hijo de ella era de Westcol porque nos llegó a las páginas de chismes y yo dije las fechas no cuadran, pero ella dijo que no sé qué, y lo que también dije y estoy segura es que ella no está con el marido", dijo.

También señaló que conoce las razones por las que ya no están juntos, pero no quiere hablar más del tema porque no quiere pleitos con la influenciadora.

Asimismo, le sugirió con humor que, ella podría ser la madrina de su bebé y reconciliarse.

"Estoy por hacer las paces con ella, yo podría ser la madrina de su hijo, que incluso le puso Emiliano, igual que mi sobrino. Ya no somos amigas, pero yo podría ser una buena madrina de tu hijo, pero ella no me acepta", agregó.

 

De igual manera, puntualizó que sus seguidores ya saben las razones, dando a entender que sería por una supuesta infidelidad, según indicó anteriormente.

Sin embargo, Juan David Tejada se pronunció al respecto y le respondió asegurando que él no ha traicionado a Aida Victoria Merlano y tampoco ha dudado de su paternidad.

