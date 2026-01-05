Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón protagoniza encuentro con Marcela Reyes y sus indirectas desatan furor, ¿qué le dijo?

Yina Calderón vivió con Marcela Reyes un encuentro cargado de indirectas que retumbaron entre los seguidores de ambas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón se encuentra con Marcela Reyes.
Yina Calderón causó revuelo al encontrarse con Marcela Reyes. (Fotos Canal RCN)

La creadora de contenido Yina Calderón sorprendió y emocionó a sus seguidores al encontrarse con la DJ colombiana Marcela Reyes.

Yina Calderón lanzó indirectas a Marcela Reyes.
Yina Calderón lanzó indirectas a Marcela Reyes en su encuentro en Medellín. (Fotos Canal RCN)

¿Qué le dijo Yina Calderón a Marcela Reyes en su encuentro en Medellín?

La influenciadora y la DJ se reunieron en Medellín y generaron una ola de reacciones entre los internautas, no solamente por el encuentro sino por los perspicaces comentarios de Yina Calderón hacia Marcela.

En el video que publicó en su Instagram se le ve a Yina brindando junto a su mamá Merly Ome y junto a Marcela. Pero lo que llamó la atención fue que Yina dijo que había muchos seguidores que querían que la sacaran del país y que por ese motivo ella fue a buscar protección de Marcela, incluso la llamó Griselda.

Recordemos que Marcela estuvo sumida en especulaciones tras el trágico caso de su expareja B-King quien fue encontrado sin vida en México.

Marcela, lejos de molestarse e incomodarse, lo tomó con humor.

Además, Yina aseguró que Marcela será la encargada de presentarle a algún amigo que la va a sacar de la soltería, palabras que también retumbaron entre sus seguidores, pues en los últimos días había sido vista disfrutando de los carnavales de su tierra junto a Asaf Torres, con quien se rumoreaba tenía una relación sentimental, aunque ninguno de los dos lo desmintió o lo confirmó.

¿Qué le pasó a Leonela, hermana de Yina Calderón, en el accidente de tránsito?

Por otra parte, horas antes de esa publicación, Yina preocupó al informar que su hermana Leonela había sufrido un accidente de tránsito.

Sin embargo, confirmó que su hermana y la persona que la acompañaba se encuentra fuera de peligro a pesar de que, según Juliana, otra de las hermanas de Yina, el carro quedó en pérdida total.

Se conoció que el incidente fue ocasionado por un motociclista en aparente estado de embriaguez, pero ninguna de las hermanas Calderón ha dado más detalles.

Además de todo lo que generó su encuentro con Marcela Reyes, Yina Calderón también fue blanco de críticas durante su estadía en su pueblo natal.

Algunos internautas cuestionaron que, mientras suele mostrar una vida rodeada de lujos y comodidades, eligiera pasar las celebraciones en un entorno más sencillo y tradicional.

Los comentarios no tardaron en aparecer, señalando una aparente contradicción entre la imagen que proyecta en redes y la realidad de sus días de fiesta.

Yina respondió y dejó claro que su decisión de celebrar en su tierra obedece a su amor por su familia.

Para ella, estas fechas no se tratan de ostentación ni de apariencias, sino de compartir con los seres queridos.

Yina Calderón aviva la polémica.
Yina Calderón aviva la polémica de Marcela Reyes con sus indirectas. (Fotos Canal RCN)
