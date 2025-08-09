Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón presumió su reconocimiento en México: “me pidieron varias fotos”

Yina Calderón se mostró emocionada al contarle a sus fans cómo vivió un inesperado momento de fama en México.

Yina Calderón sorprende en México
El inesperado recibimiento de Yina Calderón en México. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón, la polémica influenciadora colombiana y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reapareció por medio de sus redes sociales durante su travesía por tierras mexicanas para compartir con sus fans un momento que la emocionó.

¿Yina Calderón alcanzó la fama en México? Esto dijo la influenciadora

Por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón compartió un llamativo audiovisual para contestarle a un internauta que criticó su acento mexicano con el que pretendía imitar, de manera respetuosa, a los habitantes del país azteca.

Yina Calderón reveló que algunos fans la reconocieron durante su paso por México
La reacción de Yina Calderón al ser reconocida en México: “me pidieron varias fotos”

Sin embargo, en ese mismo video Calderón comentó emocionada que durante su paso por México ha podido percatarse de que allí también tiene algunos fanáticos, logrando así poco a poco el reconocimiento que siempre ha querido en el territorio azteca.

Y es que, según comentó, durante sus recorridos en los lugares turísticos de este país fue abordada por varios fanáticos que le pidieron una fotografía, algo que normalmente solo pasaría en Colombia.

"Muy agradecida con este país. Me han recibido súper bien, me atendieron muy bien... No sabía que era medio conocida acá, me pidieron varias fotos, mi Dios les pague"

¿Yina Calderón tiene nuevos proyectos en México?

Así mismo, Yina Calderón no solo agradeció a la gente de México por el buen recibimiento que ha tenido en el país, sino que además dejó entrever que tendría proyectos laborales o personales en territorio azteca. Así mismo aprovechó para disculparse por intentar imitar el acento mexicano.

Así fue como Yina Calderón relató que la reconocieron en México
Yina Calderón reveló que algunos fans la reconocieron durante su paso por México. (Foto Canal RCN).

"Espero volverlos a ver. No, espero no, los voy a volver a ver muy pronto. Así que, perdónenme por tratar de imitar el acento, pero no me sale mexicano, sino pastuso"

Vale la pena destacar que Yina Calderón ha mostrado un gran interés por el territorio mexicano, pues desde antes de su paso por La casa de los famosos Colombia siempre expresó sus deseos de ser reconocida en este país, algo que al parecer estaría alcanzando.

Por lo pronto Yina Calderón continúa disfrutando de México junto a sus hermanas Juliana, Claudia y Leonela.

