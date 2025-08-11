Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón preocupa a sus seguidores tras revelar quebranto de salud en "La mansión de Luinny"

Yina Calderón reveló que sufrió un problema estomacal que la obligó a ausentarse de una de las actividades del programa.

Yina Calderón preocupa a sus seguidores por quebrantos de salud. (Foto Canal RCN)

En medio de la intensidad de "La Mansión de Luinny", el reality que se graba en República Dominicana y que ya completa más de 10 días al aire, Yina Calderón sorprendió a sus seguidores con una breve desaparición de la dinámica habitual del programa.

Yina Calderón es atendida por el equipo médico de "La mansión de Luinny". (Foto Canal RCN)

¿Qué problema de salud tuvo Yina Calderón en “La mansión de Luinny”?

La creadora de contenido explicó que su ausencia se debió a un problema de salud que la obligó a recibir atención médica.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Yina contó que sufrió un episodio de gastritis aguda, posiblemente causada por alguna bebida o alimento que no le cayó bien.

Yina confesó que la tuvieron que inyectar pero que ya se siente mucho mejor y aprovechó el espacio para agradecerle al equipo médico del reality por la atención eficiente y oportuna.

“Mi trabajo es generar emociones”, expresó Yina Calderón en su publicación.

Además, la influencer no descartó que el malestar también haya sido consecuencia del estrés acumulado por los constantes enfrentamientos con otros participantes.

A pesar de su ausencia en la actividad por el problema de salud, Yina les aseguró a sus seguidores que sigue firme con su misión dentro del juego, que, según ella, es generar emociones en las personas que la ven, ya sea para que la quieran, la odien o se diviertan.

La influencer también dejó entrever que su paso por el reality no ha sido fácil, pero que está dispuesta a seguir enfrentando lo que venga.

¿Cómo avanza el reality “La mansión de Luinny” en el que participa Yina Calderón?

"La Mansión de Luinny", el reality dominicano que reúne a creadores de contenido de toda Latinoamérica, ya supera los 10 días de competencia y se ha convertido en uno de los formatos más comentados en redes sociales.

Con una mezcla de convivencia, retos, estrategias y drama, el programa ha logrado enganchar a una audiencia que sigue cada movimiento de los participantes a través de transmisiones en vivo y clips virales.

Yina Calderón, fiel a su estilo provocador y sin filtros, ha sido una de las figuras más visibles del show.

Yina Calderón sufre gastritis aguda.
Yina Calderón recibe atención médica por problema estomacal. (Foto Canal RCN)
