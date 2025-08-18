Yina Calderón perdió otra millonada en apuesta y todo por culpa de Westcol

Yina Calderón se mostró afectada tras perder una millonaria apuesta por culpa del streamer colombiano Westcol, quien volvió al ring, pero esta vez para enfrentarse al mexicano Mario Bautista. Sin embargo, no solo fue derrotado, sino que también terminó con una grave lesión que requirió una operación, y a Yina con los bolsillos vacíos.

¿Cuál fue la lesión que causó la derrota de Westcol en el ring contra Mario Bautista?

En la noche del pasado domingo 17 de agosto, Westcol volvió al ring de boxeo para enfrentarse al youtuber mexicano Mario Bautista en el evento Supernova Strikers, realizado en territorio azteca.

Nueva derrota de Westcol le cuesta una millonada a Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

Aunque el combate fue intenso desde el primer asalto, Bautista logró conectar varios ataques precisos que debilitaron rápidamente al streamer colombiano. Para el segundo round, Westcol cayó a la lona sin la fuerza suficiente para continuar, lo que llevó al réferi a dar por terminado el enfrentamiento por nocaut técnico.

De esta manera, Westcol no solo perdió la pelea, sino que también sufrió una grave lesión en uno de sus hombros, la cual requirió intervención médica inmediata. El diagnóstico médico aún no ha sido revelado en detalle, pero lo cierto es que la lesión dejó a Westcol fuera de acción de manera indefinida.

¿Cuánto dinero perdió Yina Calderón tras apostar por Westcol?

La derrota de Westcol no solo afectó al streamer colombiano, sino también a Yina Calderón, quien desde que confirmó su participación en el Stream Fighter 4 lo ha apoyado en cada enfrentamiento. Sin embargo, este respaldo le ha salido costoso, pues hasta ahora él no ha logrado ganar ninguna pelea.

Yina Calderón suma otra derrota millonaria gracias a Westcol. (Foto Canal RCN).

En esta ocasión, Yina volvió a apostar junto a su hermana Leonela la suma de tres millones de pesos a favor de Westcol, pero terminó perdiendo nuevamente.

“Perdí tres millones de pesos; Leonela me ganó otra vez. Yo pensé que ganaba Westcol”, confesó Calderón.

De esta manera, Yina Calderón volvió a quedar en desventaja frente a su hermana, sumando otra pérdida más por confiar en Westcol dentro del ring.