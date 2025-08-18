Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García se cansó de las comparaciones sobre su reto en el ring, esto dijo

La influenciadora Karina García se pronunció tras ser comparada con su rival Karely Ruiz.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García sobre las críticas
Karina García se pronunció sobre las comparaciones/Canal RCN

La influenciadora Karina García hizo una petición a sus millones de fanáticos luego de recibir una lluvia de mensajes sobre lo que será su enfrentamiento en el ring de boxeo contra la mexicana Karely Ruiz.

¿Cuándo competirá Karina García en el ring de boxeo?

La creadora de contenido se le midió a protagonizar el evento del streamer Westcol 'Stream Figthers 4' el 18 de octubre que se realizará en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá.

Serán varios influenciadores los que competirán. Karina García se enfrentará a Karely Ruiz, razón por la que ha estado entrenando bastante.

Sin embargo, han sido muy pocos los entrenamientos que ha compartido con sus seguidores en redes sociales a comparación de la mexicana, quien se le ha visto muy disciplinada al respecto.

Karina Garçia sobre sus entrenamientos

Debido a ello, la paisa ha recibido varios mensajes de sus seguidores comparando sus entrenamientos con los de Karely, recomendándole que entrene más, pues podría perder, pues ven muy fuerte a su rival.

¿Cómo reaccionó Karina García tras las comparaciones con Karely Ruiz?

La paisa decidió reaccionar sobre los comentarios que ha recibido comparándola, aunque muchos sean preocupándose de ella, señalando que no quiere que le sigan enviando ese tipo de mensajes.

Karina García se pronuncia tras comparaciones

En una transmisión en vivo de uno de sus entrenamientos, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló sobre el tema.

"Yo entiendo que ustedes se preocupen, ustedes no quieren que me hagan daño, pero traten de mandarme la más bonita energía (...) yo no miro ella que está haciendo, yo me enfoco en mí, créanme que yo estoy sacrificando muchas cosas por esto", expresó.

Según indicó ha tenido que cancelar varios eventos importantes por no detener su entrenamiento, entre ellos un viaje a Puerto Rico, otro a Mikonos, otro a México para su reencuentro con Manelyk y otro a New York para el Fashion Week.

"Esto es un reto personal, yo nunca en mi vida he boxeado para demostrarme que lo puedo lograr", agregó.

Por ahora, la influenciadora continúa enfocada en sus entrenamientos y entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales.

