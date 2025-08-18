Reconocida influenciadora falleció en extrañas circunstancias tras noche de fiesta

La influenciadora dominicana y bailarina profesional Ariela la Langosta falleció el pasado domingo 17 de agosto en extrañas circunstancias, luego de disfrutar de una noche de fiesta.

La joven, amiga cercana del cantante urbano Tekashi 6ix9ine, había compartido en su cuenta de Instagram varias historias en las que se le veía divirtiéndose horas antes del lamentable acontecimiento.

¿Qué se sabe de la muerte de Ariela la Langosta, amiga cercana de Tekashi 6ix9ine?

Según información revelada en medio de comunicación internacionales, Ariela la Langosta falleció en la madrugada del domingo 17 de agosto tras disfrutar de una noche de fiesta en un exclusivo club de Nueva York, en Estados Unidos.

Sin embargo, otras versiones apuntan a que la mujer en realidad se encontraba trabajando en el establecimiento en el que se empleaba como bailarina horas antes de perder la vida.

“Hoy la vida nocturna pierde un ángel. Con inmensa tristeza despedimos a nuestra gran amiga y compañera de tantos años, Ariela. Nos unimos al dolor de su familia en este difícil momento y les expresamos nuestras más sinceras condolencias. Que Dios te tenga en la gloria, querida Ariela”, se lee en una publicación realizada por el lugar en el que la mujer trabajaba como bailarina.

Por el momento las autoridades no han revelado información oficial que esclarezca los hechos que desencadenaron en la fatídica muerte de Ariela la Langosta.

Tekashi 6ix9ine se pronunció sobre la muerte de Ariela la Langosta

Por su parte Tekashi 6ix9ine se pronunció por medio de sus redes sociales en donde compartió una serie de videos en los que enseñó algunos de los momentos que vivió junto a Ariela la Langosta, pues además de ser una amiga cercana, la bailarina participó en algunos de sus videos musicales.

Así mismo, fanáticos de la mujer expresaron su más profunda tristeza por la forma en la que perdió la vida, pues algunos recordaron que horas antes había compartido mensaje en los que agradecía por un nuevo día con vida.

“Su primera historia ayer dando gracias a Dios por un hermoso sábado y horas más tarde fallece, Dios mío y donde tu está en esos momentos”, se lee en uno de los comentarios realizados en una de las más recientes publicaciones de la bailarina e influenciadora.