Yina Calderón opinó sobre la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz, esto dijo

Yina Calderón habló sobre la controversia que protagonizan Dayana Jaimes y Lily Díaz.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón sobre Dayana Jaimes y Lily Díaz
Yina Calderón reaccionó a la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz/Canal RCN/AFP

La empresaria Yina Calderón no se quedó callada ante el pleito que hay entre Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, y Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz por presunta infidelidad.

¿Qué pasó entre Dayana Jaimes y Lily Díaz?

Lily Díaz rompió el silencio luego de que comenzaran a circular rumores sobre una supuesta relación entre Dayana y su exesposo, Evelio Escorcia, donde habló del tema señalando que, aunque había manejado dicha situación en privado, decidió hacerlo público tras recibir unos supuestos audios de Dayana Jaimes atacándola y desmintiendo dicha información.

Yina Calderón contra Dayana Jaimes

Dayana Jaimes reaccionó y reveló que iba a tomar acciones legales en su contra, lo que provocó que Betsy Liliana, la mamá de Lily Díaz, reaccionara en contra de la viuda de Martín Elías con fuertes audios criticándola y defendiendo a su hija.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el conflicto entre Dayana Jaimes y Lily Díaz?

La empresaria no se quedó callada y a través de su programa 'Escándalo TV' opinó del tema señalando que entiende que como mujeres se debe respetar un matrimonio, pero por qué al hombre no lo han juzgado.

Yina Calderón sobre Dayana Jaimes

"Descarado, la hija de Diomedes Díaz ataca a Dayana, pero el man qué, se nos olvida que los hombres son unos descarados, aunque a mí parecer Dayana sí me parece un poco morronga, asolapada", expresó.

Señaló que, hay demasiado hombres en el mundo para justo involucrarse con el marido de su cuñada.

Asimismo, destacó que las mujeres más terribles son aquellas que profesan ser muy creyentes, pero reiteró que el hombre también tiene mucha responsabilidad en la situación, detallando que no cree que Dayana lo haya obligado a traicionar a su esposa.

También indicó que una tusa es lo peor y más cuando hay hijos de por medio, por lo que aconsejó a sus seguidoras no involucrarse con hombres casados.

Por ahora, Yina Calderón sigue enfocándose en ella para dar lo mejor de sí misma en el enfrentamiento que tiene contra Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4' el próximo 18 de octubre en Bogotá en el ring de boxeo.

