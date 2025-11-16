Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón menciona a Andrea Valdiri y genera críticas: “Agradezca que no le di”

El reciente mensaje de Yina Calderón dirigido a Andrea Valdiri en un reality dominicano generó reacciones y debate en redes.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Yina Calderón recibe mensaje del novio de Andrea Valdiri

La creadora de contenido Yina Calderón volvió a generar debate público tras una intervención en La Mansión de Luinny, espacio de entretenimiento producido en República Dominicana.

Durante una dinámica habitual del formato, en la que los participantes leen en vivo los mensajes enviados por los espectadores a través del super chat, la influenciadora pronunció una frase que rápidamente llamó la atención de la audiencia.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri y Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

El comentario estaba dirigido a la empresaria Andrea Valdiri: “Agradezca que no le di en la j3t4”. El momento quedó registrado en la transmisión y posteriormente fue difundido en diferentes plataformas, ampliando su alcance.

Este episodio se suma a las múltiples interacciones que han tenido las dos figuras desde su participación en un evento deportivo transmitido meses atrás, generando nuevamente preguntas sobre la situación actual entre ellas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Andrea Valdiri en La Mansión de Luinny?

El comentario cobró relevancia debido a los antecedentes entre Calderón y Valdiri. Ambas participaron en la cuarta edición de Street Fighters, evento organizado por el streamer WestCol.

El enfrentamiento entre las dos influenciadoras generó amplias expectativas entre los seguidores, que esperaban una competencia deportiva completa.

Sin embargo, el enfrento concluyó de forma anticipada. A los 19 segundos del inicio oficial, Yina decidió retirarse del ring, lo que otorgó como ganadora automática a Andrea Valdiri. Este desenlace produjo numerosos comentarios y críticas, así como discusiones sobre la preparación y el desarrollo del encuentro.

¿Andrea Valdiri entrará a La Mansión de Luinny?

Tras el evento, Yina ha abordado el tema en redes sociales con tono humorístico en distintas ocasiones, mientras que Valdiri ha sido más reservada, señalando que consideraba inapropiado lo sucedido durante la competencia.

Westcol sobre Yina Calderón y Andrea Valdiri

El clip en La mansión de Luinny se convirtió en tendencia horas después de su publicación, y varios internautas retomaron el debate sobre lo ocurrido en el evento de combate.

Por ahora, ninguna de las dos involucradas ha ofrecido declaraciones adicionales, pero el registro continúa circulando en redes, donde sigue generando análisis y reacciones entre los seguidores y el público general.

