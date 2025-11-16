Yana Karpova habló sobre su "distanciamiento" con Melissa Gate y expuso conversaciones privadas

Yana Karpova decidió poner fin a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Melissa Gate, su excompañera del reality La casa de los famosos Colombia, con quien ha protagonizado una serie de titulares que asegurarían una enemistad entre ellas, tras culminar el programa de convivencia.

Ante las constantes preguntas al respecto, el programa de entretenimiento La Corona TV, entrevistó a la modelo rusa para indagar, entre varios temas, por su actual relación con la finalista del reality, con quien gozó de un gran vínculo durante su estadía en el reality.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia rompió su silencio y mostró conversaciones privadas para demostrar que su relación con la creadora de contenido paisa sigue intacta/ Archivo RCN

¿Qué dijo Yana Karpova sobre su "distanciamiento" con Melissa Gate y que expuso en suis conversaciones privadas?

Desde que finalizó su participación en el reality, los seguidores notaron la ausencia de interacciones públicas entre Yana y Melissa, lo que generó especulaciones sobre una posible ruptura en su relación. El patrón no era nuevo: otros exparticipantes del programa habían confirmado distanciamientos y desacuerdos posteriores al salir de la casa, por lo que muchos asumieron que ellas habían corrido la misma suerte.

Cuando los conductores del programa le preguntaron directamente sobre su relación con Melissa Gate, Yana no dudó en aclarar la situación. "Nuestra amistad es sincera, la quiero mucho y nunca hemos tenido desacuerdos", afirmó categóricamente la rusa, dejando claro que los rumores estaban completamente equivocados.

Pero Yana fue más allá de las palabras. Para demostrar que su relación continúa siendo cercana, compartió capturas de pantalla de conversaciones recientes con Melissa. En los mensajes se podía leer a la paisa escribiéndole: "Mi rusa, te quiero mucho, espero verte pronto", seguido de una conversación afectuosa que evidenciaba la complicidad y cariño mutuo entre ambas.

¿Por qué Yana Karpova y Melissa Gate se vieron tan distanciadas tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Yana explicó que la falta de apariciones conjuntas se debe simplemente a razones logísticas y de agenda. Por las ocupaciones, por el hecho de vivir en ciudades distintas y los compromisos de ambas no han logrado coincidir.

La rusa también mencionó que Melissa se encuentra actualmente participando en un reality en República Dominicana, lo que hace aún más difícil la posibilidad de un encuentro. Sin embargo, Yana dejó claro que tiene planes concretos para el futuro: "Cuando Melissa salga del reality espero reencontrarme con ella".

La transparencia de Yana fue bien recibida por los fanáticos de ambas creadoras de contenido. Muchos celebraron que la rusa tomara la iniciativa de aclarar la situación y compartir evidencia que respaldara sus palabras. Ahora, sus seguidores esperan con ansias el reencuentro que ambas han prometido, que sin duda generará contenido emotivo y recordará los buenos momentos que vivieron juntas en la casa más famosa de Colombia.

