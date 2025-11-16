Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yana Karpova habló sobre su "distanciamiento" con Melissa Gate y expuso conversaciones privadas

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia Yana Karpova rompió su silencio y dio fin a los rumores sobre Melissa Gate.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Yana Karpova desmiente rumores de distanciamiento con Melissa Gate y comparte pruebas de su amistad
Yana Karpova desmiente rumores de distanciamiento con Melissa Gate y comparte pruebas de su amistad/ Archivo RCN

Yana Karpova decidió poner fin a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Melissa Gate, su excompañera del reality La casa de los famosos Colombia, con quien ha protagonizado una serie de titulares que asegurarían una enemistad entre ellas, tras culminar el programa de convivencia.

Ante las constantes preguntas al respecto, el programa de entretenimiento La Corona TV, entrevistó a la modelo rusa para indagar, entre varios temas, por su actual relación con la finalista del reality, con quien gozó de un gran vínculo durante su estadía en el reality.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia rompió su silencio y mostró conversaciones privadas para demostrar que su relación con la creadora de contenido paisa sigue intacta
La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia rompió su silencio y mostró conversaciones privadas para demostrar que su relación con la creadora de contenido paisa sigue intacta/ Archivo RCN

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yana Karpova sobre su "distanciamiento" con Melissa Gate y que expuso en suis conversaciones privadas?

Desde que finalizó su participación en el reality, los seguidores notaron la ausencia de interacciones públicas entre Yana y Melissa, lo que generó especulaciones sobre una posible ruptura en su relación. El patrón no era nuevo: otros exparticipantes del programa habían confirmado distanciamientos y desacuerdos posteriores al salir de la casa, por lo que muchos asumieron que ellas habían corrido la misma suerte.

Cuando los conductores del programa le preguntaron directamente sobre su relación con Melissa Gate, Yana no dudó en aclarar la situación. "Nuestra amistad es sincera, la quiero mucho y nunca hemos tenido desacuerdos", afirmó categóricamente la rusa, dejando claro que los rumores estaban completamente equivocados.

Pero Yana fue más allá de las palabras. Para demostrar que su relación continúa siendo cercana, compartió capturas de pantalla de conversaciones recientes con Melissa. En los mensajes se podía leer a la paisa escribiéndole: "Mi rusa, te quiero mucho, espero verte pronto", seguido de una conversación afectuosa que evidenciaba la complicidad y cariño mutuo entre ambas.

¿Por qué Yana Karpova y Melissa Gate se vieron tan distanciadas tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Yana explicó que la falta de apariciones conjuntas se debe simplemente a razones logísticas y de agenda. Por las ocupaciones, por el hecho de vivir en ciudades distintas y los compromisos de ambas no han logrado coincidir.

La rusa también mencionó que Melissa se encuentra actualmente participando en un reality en República Dominicana, lo que hace aún más difícil la posibilidad de un encuentro. Sin embargo, Yana dejó claro que tiene planes concretos para el futuro: "Cuando Melissa salga del reality espero reencontrarme con ella".

La transparencia de Yana fue bien recibida por los fanáticos de ambas creadoras de contenido. Muchos celebraron que la rusa tomara la iniciativa de aclarar la situación y compartir evidencia que respaldara sus palabras. Ahora, sus seguidores esperan con ansias el reencuentro que ambas han prometido, que sin duda generará contenido emotivo y recordará los buenos momentos que vivieron juntas en la casa más famosa de Colombia.

Yana Karpova decidió poner fin a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Melissa Gate
Yana Karpova decidió poner fin a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Melissa Gate/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Salomé Rodríguez derrite corazones con emotivo baile junto a su padrastro Gabriel Coronel James Rodríguez

Salomé, hija de James Rodríguez, sorprendió con efusivo baile con su padrastro Gabriel Coronel

La hija de Jamés Rodríguez y Daniela Ospina protagonizó un tierno momento con Gabriel y las reacciones no tardaron en llegar.

Robaron la casa de reconocido cantante vallenato Talento nacional

Robaron la casa de reconocido cantante vallenato, el hurto supera los 100 millones de pesos

Las autoridades investigan cómo ocurrió el robo en un sector residencial del norte de Barranquilla.

Yina Calderón lanza divertida "advertencia" contra La Piry durante paseo en yate Yina Calderón

Yina Calderón hace advertencia pública contra La Piry tras salir de 'La mansión de Luinny'

Internautas quedaron muy sorprendidos con las palabras que publicó Yina Calderón tras encuentro con La Piry fuera del reality.

Lo más superlike

Shakira, Milan, Sasha Shakira

Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

Shakira apareció con sus hijos, Milan y Sasha, y felicitaron a la colombiana por la educación que les está dando a los niños.

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Shakira y sus hijos en la premiere de Zootopia 2. Shakira

Seguridad de Shakira tomó radical decisión con una imitadora en pleno evento

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy