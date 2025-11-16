Robaron la casa de reconocido cantante vallenato, el hurto supera los 100 millones de pesos

El cantante vallenato Alfonso Stummo reportó un hurto en su vivienda, ubicada en el barrio Tabor, al norte de Barranquilla. Según explicó, los delincuentes aprovecharon que la casa estaba sola para ingresar y dirigirse directamente al punto donde se encontraba el sistema que almacenaba las imágenes de seguridad.

Tras destruir el dispositivo, recorrieron el inmueble sin dejar rastro y vaciaron el clóset principal, donde guardaba la mayoría de sus pertenencias de valor.

De acuerdo con el inventario presentado por el artista, los responsables se llevaron relojes de alta gama, joyas en oro y una suma de dinero en efectivo que había recibido recientemente como anticipo de una presentación musical. Estimó que el monto total del hurto supera los 100 millones de pesos.

¿Cómo ocurrió el robo en la casa del artista vallenato Alfonso Stummo?

El hecho generó preocupación en el cantante, quien no descartó que los delincuentes tuvieran información previa sobre los movimientos en su vivienda.

Aunque aclaró que se trata de una percepción personal, recalcó la importancia de que las autoridades investiguen todas las posibles líneas del caso.

Stummo manifestó su preocupación por la facilidad con la que los responsables lograron ingresar al inmueble, especialmente tratándose de un sector residencial que suele considerarse tranquilo.

¿Qué dijo Alfonso Stummo sobre el robo en su casa?

En un video compartido a través de su cuenta de Instagram, comentó que el hurto representa la pérdida de años de esfuerzo acumulados durante su trayectoria artística, y que la situación va más allá del valor económico de los objetos sustraídos.

El cantante también expresó su inquietud ante la posibilidad de que él o algún miembro de su familia hubieran llegado durante el robo. Señaló que ese escenario le genera mayor angustia, pues se trata de un espacio donde debería existir total seguridad para los habitantes.

Tras conocerse la denuncia del hurto, varios colegas del género vallenato reaccionaron en redes sociales para expresar su respaldo al cantante.

El acordeonero Rolando Ochoa fue uno de los primeros en pronunciarse, señalando que lo más importante es que ni el artista ni su familia estuvieran en la vivienda durante el hecho.

A estos mensajes se sumaron los de otros músicos, colegas y amigos, quienes enviaron palabras de aliento y destacaron que, pese a las pérdidas materiales, la integridad del artista y sus seres queridos no se vio comprometida.