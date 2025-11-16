Sobrina de Karol G enternece al pedir su música, y revela comprometedora escena de Papá G

Un reciente clip familiar compartido en redes sociales captó la atención del público luego de mostrar a Sophia, sobrina de Karol G, pidiendo con insistencia escuchar las canciones de su tía.

En las imágenes se observa a la niña emocionada, demostrando que su gusto por la música de la artista va más allá de la cercanía familiar. La espontaneidad del momento generó múltiples reacciones y elogios dirigidos a la pequeña.

El video, que inicialmente circuló por su tono tierno y natural, llamó la atención por la manera en que la niña se relaciona con el repertorio musical de su tía.

Artículos relacionados Karol G ¿Siguen juntos? Karol G y Feid causan confusión con sus nuevas publicaciones

Sin embargo, el clip no tardó en sumar un elemento inesperado que cambió por completo el rumbo de las reacciones. Cuando el registro estaba por finalizar, una figura familiar apareció en segundo plano, generando comentarios humorísticos entre los seguidores.

¿Cuál es el video de la sobrina de Karol G donde pide canciones de la artista?

La sorpresa llegó cuando, en medio de la grabación, el padre de la artista, conocido popularmente como Papá G, entró a la habitación sin percatarse de que lo estaban filmando.

Karol G. (AFP / Jon Kopaloff)

Lo que llamó la atención de los usuarios fue que se encontraba cambiándose de ropa y quedó captado parcialmente en cámara, escena que produjo una oleada de comentarios jocosos.

Aunque la aparición fue accidental, el momento ganó protagonismo en redes gracias a la mezcla entre la ternura inicial del video y el ambiente cómico generado al final.

Mientras el clip continúa circulando, la cantante atraviesa un momento de alta actividad profesional. En los Latin Grammy más recientes, recibió importantes reconocimientos y aprovechó el escenario para enviar un mensaje de motivación dirigido a quienes persiguen sus metas sin importar las críticas.

¿Qué pasó en el video de la sobrina de Karol G y por qué Papa G es tendencia?

Su discurso fue ampliamente difundido y reforzó su imagen como una de las figuras más influyentes del género urbano.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

A nivel personal, la situación sentimental de la artista ha generado preguntas entre sus seguidores. Desde hace varios meses no se le ha visto públicamente junto al cantante Feid, lo que ha impulsado especulaciones sobre la continuidad de su relación.

Su ausencia conjunta en eventos recientes, incluido el encuentro de premiación, alimentó aún más los comentarios.

(AFP / Dia Dipasupil)

Mientras tanto, el video familiar protagonizado por Sophia y marcado por la aparición espontánea de Papá G ha desplazado momentáneamente las conversaciones sobre su vida privada, mostrando una faceta doméstica que rara vez se hace pública.