Salomé, hija de James Rodríguez, sorprendió con efusivo baile con su padrastro Gabriel Coronel

La hija de Jamés Rodríguez y Daniela Ospina protagonizó un tierno momento con Gabriel y las reacciones no tardaron en llegar.

Salomé Rodríguez derrite corazones con emotivo baile junto a su padrastro Gabriel Coronel
Salomé Rodríguez, la hija del futbolista colombiano James Rodríguez, se ganó el corazón de miles de seguidores tras compartir un efusivo baile junto a su padrastro, el presentador venezolano Gabriel Coronel. El video del momento se volvió viral rápidamente y generó una ola de comentarios positivos que celebran la hermosa relación entre ambos.

Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina y padrastro de Salomé, ha demostrado con el tiempo que su rol en la familia va mucho más allá de una simple formalidad. Desde que inició su relación con la empresaria y modelo colombiana, el presentador ha construido una conexión genuina con la joven, convirtiéndose en un apoyo constante, un amigo cercano y una figura importante en su vida.

La hija de James Rodríguez y el presentador venezolano protagonizaron un tierno momento que fue ovacionado en redes sociales
¿Cuál fue el efusivo momento que protagonizaron Salomé Rodríguez y Gabriel Coronel en redes sociales?

El clip por el que Salomé Rodríguez y Gabriel Coronel son tendencia es un adelanto a lo que sería el chellenge oficial de 'Chamita', sencillo que se estrena este domingo 16 de noviembre a las 6 de la tarde, según lo anunció el venezolano en su cuenta oficial de Instagram.

El reciente video del baile compartido entre Salomé y Gabriel es solo una muestra más de la complicidad y el cariño que existe entre ellos. En las imágenes se puede ver a ambos disfrutando del momento con naturalidad y alegría, evidenciando una relación basada en el respeto, la confianza y el afecto mutuo.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante el efusivo baile de Salomé Rodríguez con su padrastro?

Como es habitual en estos casos, fue cuestión de minutos para que la publicación se hiciera viral y tuviera una masiva respuesta del público. Miles de usuarios en diferentes plataformas celebraron la escena y destacaron la importancia de las familias reconstruidas donde prima el amor y el respeto.

Otros, por su parte, se enfocaron en lo mucho que ha crecido Salomé y lo bella que es. Además, resaltan la complicidad que tiene con el esposo de su mamá. Otros, no desaprovecharon la escena para preguntarse cómo será la reacción del futbolista James Rodríguez al ver la bella relación entre ellos, a lo que se atrevieron incluso a especular que hay mucha madurez en la familia, quienes han sabido priorizar el bienestar de Salomé.

Recordemos que a lo largo de los años, Gabriel Coronel ha dejado claro su compromiso con su familia. A través de sus redes sociales, el presentador ha compartido momentos cotidianos con Salomé, demostrando que su relación no es solo para las cámaras, sino una vivencia diaria llena de complicidad.

El video del momento se volvió viral rápidamente y generó una ola de comentarios positivos
