Andrea Valdiri se habría despachado nuevamente contra Yina Calderón, esto dijo

Andrea Valdiri fue captada en rede sociales refiriéndose a cierto tipo de personas que en redes sociales se sienten "poderosas".

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto habría dicho Andrea Valdiri sobre Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Andrea Valdiri,una de las creadoras de contenido que con frecuencia acapara la atención en rede sociales, habría lanzado fuerte indirecta en contra Yina Calderón, pues en las últimas horas se viralizó un video que rápidamente fue asociado como una pulla hacia la empresaria de fajas.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Yina Calderón?

Durante un evento en el que la barranquillera hizo presencia, ofreció algunas palabras al público presente en donde aseguró lo siguiente: "la v1olencia no, eso era con la otra, aquí no". Frente a esto, Javier Gómez, uno de sus amigos, le respondió jocosamente que se había quedado con las ganas, haciendo relación seguramente a lo que sucedió hace unas semanas en el ring de boxeo.

Ante el comentario de Gómez, Valdiri no dudó en expresar su punto de vista y dejar claro respecto a lo que piensa de las personas que en redes se muestran firmes pero que en persona son mu diferentes.

"Hermanos es que yo siempre lo he dicho, todos detrás de una cámara somos poderosos, pero ay donde tengas al diablo al frente mi amor, sales corriendo, una cosa es verlo allá y otra de frente", fueron las palabras de la influenciadora costeña quien no perdió la oportunidad para asegurar que "las costeñas se respetan".

Por su parte, los asistentes del evento, no dudaron en respaldar las palabras de la mujer entre gritos y palabras de aprobación.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri habría lanzado pulla contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Andrea Valdiri habría lanzado fuerte pulla contra Yina Calderón?

Para nadie es un secreto que, desde el pasado 18 de octubre cuando se llevó a cabo Stream Fighters y Yina Calderón renunció a su enfrentamiento contra Valdiri, esta última se ha referido en varias oportunidades a lo que fue su fallida p3lea con Yina, dejando en manifiesto que no lo hizo por miedo a la derrota.

Ante los comentarios de Andrea, las hermanas han salido en defensa de Yina, ya que en este momento la mujer se encuentra en un reality de convivencia, por lo que no se han guardado nada frente a las críticas de la costeña.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Internautas asociaron pulla de Andrea Valdiri contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.
