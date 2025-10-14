Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón le respondió al novio de Andrea Valdiri: "soy una hembra de verdad"

Yina Calderón le contestó al novio de Andrea Valdiri luego de que este le dedicara fuerte mensaje.

Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón le contesta al novio de Andrea Valdiri/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón le contestó a Juan David Sepúlveda, novio de Andrea Valdiri, luego de que este le enviara fuerte mensaje tras defender a la influenciadora.

¿Qué le dijo el novio de Andrea Valdiri a Yina Calderón?

Durante una transmisión en vivo de la barranquillera, que se encontraba con su novio al lado, este se refirió a las constantes críticas que ha recibido de parte de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y aprovechó para enviarle un mensaje en defensa de Andrea Valdiri.

Novio de Andrea Valdiri contra Yina Calderón

"Me ha dicho feo, enano... pero la verdad, como mujer la respeto. Eso sí, quien quiera pasar por encima de mi mujer o faltarle al respeto, que se prepare (...) Yo soy carnicer* desde los 11 años, estoy activo", afirmó.

Dichas palabras generaron diversas reacciones en redes sociales, pues para muchos fueron advertencias en contra de la empresaria.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras el mensaje del novio de Andrea Valdiri?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores compartió un video en el que le contestó al hombre.

Yina Calderón contra el novio de Andrea Valdiri

"Estás comportándote como una vieja, deberías subirte al ring tú y no Andrea Valdiri, ya que eres una carnicer* activa entonces subite al ring y deja que Andrea no pel*é conmigo y como yo soy una hembra de verdad y pele*mos entre mujeres, ¿qué dices?", le expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la respuesta de Yina Calderón al novio de Andrea Valdiri?

Luego de la reacción que tuvo Yina Calderón contra el novio de Andrea Valdiri, muchos le dieron la razón y la apoyaron, mientras que otros no pararon de criticarla y pedirle que cambie el discurso siempre que un hombre habla de ella.

Por ahora, los internautas están a la expectativa si el novio de Andrea Valdiri o la barranquillera le contesten nuevamente.

Mientras tanto, cada una sigue enfocada en sus entrenamientos para su competencia en el ring de boxeo, la cual es de las más esperadas del evento debido a la gran rivalidad que hay entre ambas de hace varios años.

