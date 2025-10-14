Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri sobre la asistencia de la Jesuu a evento de boxeo

La Jesuu reaccionó a las declaraciones de Yina Calderón tras la confesión de Andrea Valdiri al respecto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Jesuu, Yina Calderón y Andrea Valdiri
La Jesuu y Yina Calderón reaccionan tras palabras de Andrea Valdiri/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón reaccionó a las declaraciones que ofreció Andrea Valdiri sobre la asistencia de la Jesuu a Stream Fighters 4.

¿La Jesuu no podía ir a Stream Fighters 4 por petición de Yina Calderón?

La exparticipante de La casa de los famosos que se enfrentará en el ring de boxeo contra Andrea Valdiri había confesado que había pedido a los organizadores del evento restringir la entrada a la Jesuu a la competencia, pues no la querían ver, cuya petición se le había concedido.

Andrea Valdiri contra Yina Calderón

Andrea Valdiri realizó una transmisión en vivo donde cuestionó la petición de la creadora de contenido y confirmó que la Jesuu sí irá, por lo que provocó la reacción de Yina Calderón, quien aclaró sus palabras al respecto.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que explicó cuál fue su petición.

"Yo jamás he dicho que la Jesuu no puede ingresar al Stream Fighters 4, es que acaso yo soy la dueña, el dueño se llama Westcol, yo simplemente soy contratada, yo lo que le pedí a la organización es que no la quiero cerca de mí porque he recibido amen*zas de ella y me conozco y mis hermanas y no quiero dañar el evento", dijo.

Además, agregó que ella sí quiere que sea un evento deportivo y no una riñ* de gatas.

¿Cómo reaccionó la Jesuu tras la aclaración de Yina Calderón sobre su petición?

La influenciadora caleña la Jesuu reaccionó a las palabras de Yina Calderón y a través de sus historias en la red social la desmintió y la tildó de mentir.

La Jesuu contra Yina Calderón

"Otra vez contradiciéndose. Dijiste en repetidas ocasiones que no me alistara porque no iba, mitómana", comentó.

Por ahora, los internautas están a la expectativa de lo que pueda pasar entre las influenciadoras en caso de que se lleguen a encontrar en el evento debido a la gran rivalidad que hay entre ellas.

Mientras tanto, los seguidores de las creadoras de contenido siguen apoyando a su favorita enviándoles mensajes de apoyo.

