La respuesta de Emiro Navarro tras ser interrogado por su conflicto con Yina Calderón: "me cansé"

Emiro Navarro expuso las razones por las que decidió pronunciarse tras recibir fuertes acusaciones por parte de Yina Calderón.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Emiro Navarro y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Emiro Navarro sobre su conflicto con Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

D

ías atrás, Emiro Navarro y Yina Calderón protagonizaron un rifirrafe en redes sociales que los mantuvo en medio de la conversación por cuenta de polémicas declaraciones que ambos hicieron para defenderse.

¿Qué dijo Emiro Navarro sobre sus diferencias con Yina Calderón?

En medio de una entrevista que concedió el influenciador a un reconocido medio internacional, nuevamente se refirió al tema tras ser interrogado por el presentador del programa al que fue invitado.

Allí, el finalista de la reciente temporada de La casa de los famosos Colombia, dio su opinión frente a lo sucedido destacando que cada persona tiene un papel, que, en el caso de Yina es el de una mujer polémica, y, aunque considera que es respetable, en esta oportunidad dijo cosas muy fuertes en su contra.

Dicho esto, la misma producción se encargó de mostrar algunas de las declaraciones que hicieron los exparticipantes en sus redes sociales, momento que llevó al conductor del formato a decirle a Navarro que, en esta ocasión, lo vio en un "papel" que no lo había visto antes, "como molesto, como con rabia" mencionó.

Emiro Navarro y Yina Calderón en un posicionamiento en La casa de los famosos Colombia 2025.
Emiro Navarro se refirió su conflicto con Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Qué respondió Emiro Navarro tras ser interrogado por su conflicto con Yina Calderón?

Por su parte, el creador de contenido y también finalista de la segunda temporada del reality de convivencia, habló de su personalidad y de cómo pese a considerarse alguien sereno tuvo que alzar su voz para poner punto final a la controversia.

"Yo suelo ser una persona tranquila, paciente, no me gusta de verdad tener problemas con nadie, siento que uno aprende a tolerar a las personas y en la casa fue una de las cosas que mas aprendí, a tolerar pero llega un punto en el que hasta el más calmado se cansa", comentó Emiro.

 

Emiro Navarro, Melissa Gate y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Emiro Navarro opinó sin filtros tras rifirrafe con Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Así mismo, señaló que, en el caso de su excompañera, pasó esa línea del respeto, situación que para él fue inaceptable, pues él siempre trató de mantener justamente esa línea, ademas de no haber tenido ningún roce o problema anteriormente.

"Siento q me tocó dar mis declaraciones porque no es justo que una persona que te conoce a ti no sea capaz de llamar y preguntar", agregó Navarro, quien también aseguro que, si bien a él no le molesta que hablen, lo que si es cuestionable es que no digan "las cosas como son".

 

