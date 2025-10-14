Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón arremetió contra Andrea Valdiri: “deja hijos del uno y del otro”

Juliana Calderón reaccionó al reciente stream de Andrea Valdiri y explotó en su contra por algunas de sus afirmaciones.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón ataca sin filtros a Andrea Valdiri
Juliana Calderón lanza dura crítica a Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

Juliana Calderón reapareció en redes sociales tras enterarse de la reciente transmisión que Andrea Valdiri realizó en Kick, pues la hermana menor de Yina Calderón no dudó en arremeter contra ella luego de que la mencionara en varias ocasiones.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre las hermanas Calderón?

El lunes 13 de octubre Andrea Valdiri realizó un en vivo por medio de la plataforma de videos Kick en donde resolvió diferentes dudas sobre su participación en Stream Fighters 4 en donde se enfrentará a la polémica influenciadora Yina Calderón.

Juliana Calderón
Juliana Calderón es abogada de profesión | Foto del Canal RCN.

A lo largo de su conversación con sus millones de seguidores en esta plataforma, Andrea Valdiri terminó refiriéndose a Juliana Calderón, hermana menor de Yina. Y es que en medio de esta dinámica, la barranquillera calificó a la joven de ser una “abogada de Temu”.

"A la abogada de Temu esa que tiene al lado... Yo no entiendo como una abogada, estudiada, profesional en un programa va a venir a estar am3nazando. Yo siento que ese cartón, mami, te lo dieron en la caja de un cereal. Nada profesional, mi linda", comentó Valdiri en contra de Juliana en aquella ocasión.

¿Cómo reacción Juliana Calderón anta las palabras de Andrea Valdiri?

Además de aprovechar el momento para aclarar que en ningún Yina Calderón o ella amenaz*ron a La Jesuu, Juliana Calderón arremetió fuertemente en contra de Andrea Valdiri. La influenciadora mencionó que al menos ella tenía una carrera profesional.

Andrea Valdiri, Juliana Calderón
Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock | Foto del Canal RCN.

Así mismo arremetió en su contra por haber tenido hijos de diferentes padres, además de diversas parejas sentimentales a lo largo de los años.

“Ella quisiera tener una profesión, y la tiene; tiene magíster y doctorado en tragar leche en Colombia, porque no le basta con tener un hombre cada año, sino tener hijos regados del uno y del otro”

Incluso, Juliana Calderón advirtió a la actual pareja de la influenciadora de que en cualquier momento la creadora de contenido también podría dejarlo, tal y como habría hecho con sus anteriores parejas.

