Maleja Restrepo sorprende celosa por lo que guardan de Tatán en el celular: “Papito” | Video

Una de las caras más conocidas del entretenimiento en Colombia, Maleja Restrepocompartió a sus millones de seguidores en redes sociales un curioso video en que desató todo tipo de reacciones.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Qué le dijo Maleja Restrepo y por qué sorprendió al reaccionar celosa con su hija?

La presentadora y modelo, quien es muy activa en redes sociales, suele compartir divertidos momentos junto a su esposo Tatán Mejía y sus hijas Guadalupe y Macarena.

En esta ocasión, sorprendió en su cuenta de TikTok donde suma más de 2 millones de seguidores con un video junto a Guadalupe, que se llevó miles de reacciones al mostrar cómo su hija tiene guardados a sus papás en el celular.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

El video, que ya acumula miles de ‘me gusta’, muestra a Maleja Restrepo preguntándole a su hija: “¿Usted por qué a su papá lo tiene guardado como ‘papito’ y a mí como ‘mamá’?”, mientras la niña se tapa la cara con una cobija mostrando pena por la pregunta.

Maleja Restrepo celosa con Guadalupe por cómo tiene guardado de Tatán. (Foto: Canal RCN)

Lo que realmente causó furor entre sus seguidores no fue la pregunta, sino la respuesta de su hija mayor: “Pero no te tengo guardada como Maleja”.

Por su parte, Maleja respondió: “Estoy celosa”, y con voz divertida le dijo que ella quería más a su papá. La niña siguió respondiendo “no”, a lo que Maleja insistió.

Luego, le preguntó a su otra hija, Macarena, cómo la guardaría en el celular. Con su tierna voz, la pequeña respondió: “Mamita”, y al papá, “papito”.

¿Cómo reaccionaron los fans tras el video de Maleja Restrepo celosa con su hija?

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y, entre los muchos que reaccionaron, un usuario respondió: “a mí me tienen como 'TORRE DE CONTROL'”, otro: “en el contacto de mi hijo soy FBI, ¿pueden creerlo?”. Y otros divertidos, como: “¿y Maca poniendo sal a la herida?”

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe abrió su corazón y confesó su mayor temor como madre: “Me lo van a quitar”

Por otro lado, algunos aseguraron que eso es solo por ahora, ya que se acerca la etapa de adolescencia, y el usuario le comenta: “Y eso que falta el bloqueo de los estados.” “Llegó la adolescencia... esos nombres cambian. Hoy es papito y mañana Tatán Mejía Padre”.