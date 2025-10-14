Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García rompió el silencio sobre Blessd en plena entrevista: "Lo amé muchísimo"

Karina García tuvo curiosa reacción cuando le preguntaron en vivo por Blessd, además, reveló detalles inéditos de su relación con él.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García se sinceró sobre Blessd
Karina García confesó lo que siente y piensa de Blessd. (Fotos Canal RCN y AFP: FRANCK FIFE)

Karina García se ha apoderado de las tendencias por su reacción luego de ser indagada por el cantante Blessd en medio de una entrevista en vivo.

¿Cómo reaccionó Karina García cuando le preguntaron por Blessd?

Karina García se encuentra por estos días en Bogotá enfocada en lo que será su enfrentamiento contra la mexicana Karelly Ruiz en 'Stream Figthers 4'.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha aprovechado su estadía en la capital colombiana para visitar diferentes medios de comunicación.

Precisamente, en la visita a una emisora le hicieron una dinámica en la que le colocaban imágenes de diferentes personalidades en una bolsa de boxeo y ella decidía si golpe*ar o no dicha foto.

En medio de esta dinámica le colocaron a Karina García una foto del reguetonero Blessd, quien sostuvo una relación sentimental con la modelo años atrás.

Stiven fue una persona que amé muchísimo.

Karina García confesó su canción favorita de Blessd
Karina García reveló cómo está su relación con Blessd y lo que piensa de él. (Fotos Canal RCN y AFP: Rodrigo Varela)

¿Qué reveló Karina García de su relación sentimental con Blessd?

Karina García confesó que Blessd fue una persona a la que amó intensamente y significó mucho en su vida sentimental.

Aunque al parecer no terminaron de la mejor manera, según lo que Karina reveló en La casa de los famosos Colombia, en la actualidad tras el reality las cosas han cambiado.

La antioqueña confesó que con Blessd dejaron atrás sus diferencias y hoy en día se la llevan bastante bien, expresando varias palabras de admiración hacia él.

Hoy en día nos la llevamos súper bien, lo llevo en el corazón, es una persona demasiado talentosa.


Asimismo, Karina García reveló que sí era verdad que el cantante le había dedicado varias canciones mientras estuvieron juntos: "Hay varias, él sabe que sí".

¿Blessd demandó a Karina García tras su ruptura?

Karina García en su dinámica con La Kalle dejó una curiosa revelación ya que mientras respondía sobre el cantante le preguntó a su mánager si podía hablar de él, pero tras unos segundos continúo ella sola.

Meses atrás se armó toda una polémica cuando la antioqueña empezó a revelar detalles de su pasado con el reguetonero en La casa de los famosos Colombia.

En ese entonces el cantante urbano se mostró molesto y aseguró que no quería ser relacionado con ella. Precisamente, se llegó a hablar que a Karina García se le había prohibido hablar de él y de su pasado sentimental.

Video de Blessd cantando despechado
Karina García volvió a hablar sobre Blessd. (Fotos AFP: Dimitrios Kambouris y Canal RCN)
