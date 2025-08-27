Yina Calderón le hizo inesperada propuesta a SAI tras polémica con Yeri Mua

Yina Calderón vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales, esta vez, al parecer, por buscar una alianza con el cantante colombiano Simón Trujillo, mejor conocido en el mundo digital como SAI, pese a la polémica que protagonizaron por Yeri Mua.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

¿Qué pasó entre Yina Calderón, SAI y Yeri Mua?

Vale la pena recordar que meses atrás, luego de que SAI confirmara su relación con la influencer mexicana Yeri Mua, la polémica influenciadora Yina Calderón lanzó su opinión sobre este noviazgo, en el que cuestionó y adelantó que esto podría salir mal.

Yina Calderón dejó a todos en shock con propuesta a SAI luego de disputa con Yeri Mua. (Foto Canal RCN).

Según manifestó Calderón el joven artista solo estaba buscando beneficiarse del reconocimiento que tenía Yeri Mua en el mundo digital para lograr internacionalizar su música.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

Sus palabras no fueron bien tomadas por la influencer mexicana, quien arremetió contra Calderón para defender su relación con el joven artista. Sin embargo, tiempo después de este polémico cruce, Yeri Mua reveló a sus seguidores por medio de un en vivo que había decidido terminar su relación con SAI por supuesto coqueteo con una joven colombiana.

¿Cuál fue la propuesta que Yina Calderón le hizo a SAI tras finalizar su relación con Yeri Mua?

Ahora bien, durante la mañana de este miércoles 27 de agosto, Yina Calderón dejó en evidencia que habría buscado contactarse con SAI para hacerle una propuesta. Sin embargo, no reveló detalles al respecto sobre lo que podría tratarse.

Yina Calderón generó revuelo al hacerle una propuesta a SAI tras polémica con Yeri Mua. (Foto Canal RCN).

Pues en la captura de pantalla que la influenciadora compartió por medio de Instagram se puede ver que el joven artista contestó una de sus historias el mes pasado en la que al parecer estaba hablando sobre su entonces relación sentimental con Yeri Mua.

Artículos relacionados Yina Calderón Mateo Varela tomó acciones legales en contra de Yina Calderón: esto se sabe

Sin embargo, Yina hizo caso omiso a este mensaje hasta hace pocas horas, en donde se comunicó con él para proponerle, quizá, una colaboración.

“Jajaja, yo ni había visto esto… Ay, ya, deje la grosería, oiga le tengo una idea”, se lee en el mensaje enviado por Yina.

Por lo pronto se desconocen más detalles sobre lo que estaría planeando Yina Calderón y si SAI está dispuesto a escucharla.