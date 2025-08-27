Enrique Iglesias será papá a los 50 años: ¿cuántos hijos tiene y quién es su esposa?

Tras semanas de rumores, finalmente se confirmó la noticia que muchos seguidores del artista sospechaban: Enrique Iglesias espera a su cuarto hijo junto a Anna Kournikova.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

¿Cómo se supo que Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan otro hijo?

Luego de varias semanas, la noticia fue confirmada por la revista ¡Hola!, mediante imágenes exclusivas de Anna Kournikova en Miami, donde aparecía junto a sus tres hijos. Según una fuente citada por el medio, la pareja está “muy ilusionada” y se prepara para recibir a su cuarto hijo a finales de este año.

No es la primera vez que un embarazo de la pareja se conoce a través de fotografías. En redes, internautas recordaron que la llegada de sus otros hijos también fue revelada por redes sociales y portales informativos.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

¿Cuántos hijos tiene Enrique Iglesias con Anna Kournikova?

Enrique Iglesias y Anna Kournikova ya son padres de cuatro niños. En 2017 recibieron a los mellizos Lucy y Nicolás, quienes actualmente tienen siete años. Más adelante, en 2020, nació su tercera hija, Mary, de cinco años. Ahora, con la llegada de un nuevo bebé, la familia Iglesias-Kournikova estará conformada por cuatro hijos en total.

Enrique Iglesias espera otro hijo junto a Anna Kournikova / (Fotos de AFP)

Diversos medios internacionales señalan que la pareja ha procurado mantener la crianza de sus hijos lejos de la exposición mediática. Sin embargo, en ocasiones han compartido algunas imágenes familiares en redes sociales que han generado comentarios positivos por parte de los internautas.

Artículos relacionados Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: así sería el millonario acuerdo prenupcial que firmaron

¿Quién es Anna Kournikova, la esposa de Enrique Iglesias?

Anna Kournikova es una extenista profesional que alcanzó notoriedad a finales de los años 90 y principios de los 2000. Fue una de las figuras más reconocidas del tenis mundial. Su estilo de juego en dobles la llevó a ganar varios campeonatos y, pese a las lesiones que limitaron su carrera, su popularidad trascendió las canchas.

Anna Kournikova, extenista profesional (Foto de AFP)

Actualmente, Kournikova reside en Miami junto a Enrique Iglesias y sus hijos. Los dos se conocieron en 2001, durante la grabación del video musical Escape, y desde entonces mantienen una relación sólida que ha estado marcada por la discreción.

Con esta nueva noticia, los seguidores del cantante y la extenista celebran que la familia crezca y esperan conocer más detalles sobre el nacimiento del próximo integrante.