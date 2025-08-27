Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Enrique Iglesias será papá a los 50 años: ¿cuántos hijos tiene y quién es su esposa?

Enrique Iglesias anuncia que, nuevamente, será padre a los 50 años. Conoce cuántos hijos tiene el cantante y quién es su esposa.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Enrique Iglesias anuncia que será padre a los 50 años
Enrique Iglesias será padre nuevamente (Foto de AFP)

Tras semanas de rumores, finalmente se confirmó la noticia que muchos seguidores del artista sospechaban: Enrique Iglesias espera a su cuarto hijo junto a Anna Kournikova.

¿Cómo se supo que Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan otro hijo?

Luego de varias semanas, la noticia fue confirmada por la revista ¡Hola!, mediante imágenes exclusivas de Anna Kournikova en Miami, donde aparecía junto a sus tres hijos. Según una fuente citada por el medio, la pareja está “muy ilusionada” y se prepara para recibir a su cuarto hijo a finales de este año.

No es la primera vez que un embarazo de la pareja se conoce a través de fotografías. En redes, internautas recordaron que la llegada de sus otros hijos también fue revelada por redes sociales y portales informativos.

¿Cuántos hijos tiene Enrique Iglesias con Anna Kournikova?

Enrique Iglesias y Anna Kournikova ya son padres de cuatro niños. En 2017 recibieron a los mellizos Lucy y Nicolás, quienes actualmente tienen siete años. Más adelante, en 2020, nació su tercera hija, Mary, de cinco años. Ahora, con la llegada de un nuevo bebé, la familia Iglesias-Kournikova estará conformada por cuatro hijos en total.

Enrique Iglesias tendrá otro hijo junto a Anna Kournikova
Enrique Iglesias espera otro hijo junto a Anna Kournikova / (Fotos de AFP)

Diversos medios internacionales señalan que la pareja ha procurado mantener la crianza de sus hijos lejos de la exposición mediática. Sin embargo, en ocasiones han compartido algunas imágenes familiares en redes sociales que han generado comentarios positivos por parte de los internautas.

¿Quién es Anna Kournikova, la esposa de Enrique Iglesias?

Anna Kournikova es una extenista profesional que alcanzó notoriedad a finales de los años 90 y principios de los 2000. Fue una de las figuras más reconocidas del tenis mundial. Su estilo de juego en dobles la llevó a ganar varios campeonatos y, pese a las lesiones que limitaron su carrera, su popularidad trascendió las canchas.

Anna Kournikova, la esposa de Enrique Iglesias
Anna Kournikova, extenista profesional (Foto de AFP)

Actualmente, Kournikova reside en Miami junto a Enrique Iglesias y sus hijos. Los dos se conocieron en 2001, durante la grabación del video musical Escape, y desde entonces mantienen una relación sólida que ha estado marcada por la discreción.

Con esta nueva noticia, los seguidores del cantante y la extenista celebran que la familia crezca y esperan conocer más detalles sobre el nacimiento del próximo integrante.

