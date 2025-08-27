Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Dani Duke en La casa de los famosos Colombia 2026? Esto dijo la influencer

La creadora de contenido, Dani Duke, se refirió a la posibilidad de ser parte de la tercera temporada del reality de convivencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Dani Duke en La casa de los famosos Colombia 2025.
Dani Duke reveló si estaría en La casa de los famosos Colombia 2026. Foto | Canal RCN.

Aunque apenas hace algunos meses culminó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, desde ya muchos tienen puestas sus expectativas en saber quiénes serán los futuros participantes del próximo año.

¿Dani Duke estaría en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia? Esto dijo

Recientemente, Dani Duke, una de las creadoras de contenido con mayor presencia digital del país, se unió a la conversación luego de que fuera interrogada por sus seguidores sobre la posibilidad de estar en el reality de convivencia del Canal RCN.

El tema surgió en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, espacio en el que la influenciadora no dudó en resolver la inquietud que muchos tienen sobre su participación en el programa.

“¿Vas para LCDLFC 3?”, escribió uno de los usuarios de esta red social. Ante el interés, Dani no descartó la posibilidad de llegar a la casa más famosa del país, “No lo sé, en esta vida todo puede pasar”, señaló.

Según lo comentó la influenciadora, hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta para estar en la temporada que se aproxima, sin embargo, con sus palabras dejó abierta la posibilidad de que esto suceda.

¿Qué dijo Dani Duke ante la posibilidad de estar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

En medio de su revelación, Duke puso a disposición de sus seguidores una encuesta para conocer su opinión: “¿Creen que si me proponen debería ir? Les gustaría”, dijo la creadora digital.

Por su parte, los internautas fueron partícipes de la dinámica y, un gran porcentaje le dio su aprobación para que, en caso de darse la oportunidad, la acepte.

¿Qué se sabe de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Hasta el momento, es poca la información que se ha divulgado sobre lo que traerá el formato el próximo año, lo que sí es un hecho, es que vendrá con muchas más sorpresas no solo para sus habitantes, sino también para el público que espera con ansias poder disfrutar de lo que se viene en el 2026.

