Yina Calderón hizo un llamado a Westcol sobre su próxima pelea: "Que ese día haya seguridad para mí"

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo programa de chismes “Escándalo TV” transmitido a través de Tik Tok y Youtube, y en esta primera emisión compartió pantalla con su excompañera de reality La 'Toxi Costeña', con quien logró reunir a más de seis mil personas conectadas en vivo.

Entre risas y revelaciones, Yina aprovechó para hacer un llamado serio al equipo organizador de Westcol, pidiendo que el próximo evento de pelea donde se enfrentará con Andrea Valdiri tenga garantías de seguridad y condiciones justas para ambas.

¿Qué pidió Yina Calderón sobre su pelea con Andrea Valdiri?

Yina fue enfática en que su participación en la pelea requiere medidas de protección especiales, pues expresó que no se trata de un simple espectáculo sino de un evento que debe asegurar la integridad de quienes se suben al ring.

Yina Calderón dejó claro que no permitirá que la balanza se incline a favor de Andrea Valdiri, pues considera que su presencia merece el mismo respeto y protagonismo que el de cualquier otro participante.

La empresaria aseguró que, pese a los comentarios y la polémica, no dará un paso atrás, y que, al contrario, recuerda que existe una cláusula que la compromete, además de no defraudar a los seguidores que esperan verla durante el combate.

¿Por qué Yina Calderón dice que no se bajará del ring en ‘Stream Fighters 4’?

A pesar de los riesgos que percibe, Yina se mostró firme frente al compromiso adquirido y explicó que lleva tiempo preparándose para esta pelea y que abandonar a estas alturas no solo sería incumplir con un contrato, sino traicionar la expectativa del público que sigue cada detalle de la confrontación con Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarán el 18 de octubre | Foto del Canal RCN.

También manifestó que es consciente de que no goza de simpatía y amistad con Westcol, pero recordó que su nombre junto al de Andrea Valdiri, son lo que realmente despiertan interés en la audiencia.

Según Yina, la atención mediática y el atractivo de la velada se deben, en gran parte, a la rivalidad que ambas han construido en el escenario digital.

¿Qué significa Escándalo TV para Yina Calderón?

El estreno del programa también marcó un nuevo capítulo en la carrera de Yina Calderón, pues no solo busca generar conversación sobre la farándula y los temas de más tendencia en redes, sino que se posiciona como creadora de espacios digitales que mezclan entretenimiento y polémica.

Así describió Yina Calderón al hombre ideal. (Foto: Canal RCN)

El apoyo que recibió en esta primera transmisión confirmó que, pese a las controversias, sigue siendo una de las figuras más vistas y comentadas del país y está dispuesta a seguir ocupando titulares.