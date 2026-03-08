Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón habló de Epa Colombia y su mensaje llamó la atención en redes, ¿qué dijo?

Yina Calderón sorprendió en redes al revelar lo que piensa de Epa Colombia. Su mensaje no pasó desapercibido entre los fans.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yina Calderón llamó la atención en redes tras dedicar un mensaje a Epa Colombia
Yina Calderón dedica emotivo mensaje a Epa Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Yina Calderón volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras dedicar un emotivo mensaje a Epa Colombia. La empresaria llamó la atención al confesar lo que realmente percibe de su colega.

¿Cómo es la relación de Yina Calderón y Epa Colombia?

En redes destacan que la relación entre Yina Calderón y Epa Colombia ha pasado de ser una rivalidad a una buena amistad, marcada especialmente por la situación legal de Daneidy Barrera.

Yina Calderón revela detalles de su relación con Epa Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Tras años de conflictos por sus empresas, ambas decidieron dejar atrás sus diferencias. A principios de 2025, establecieron su reconciliación con videos en redes sociales y un regalo de Epa a Yina: una cadena de diamantes y esmeraldas con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

La relación se fortaleció debido a que, desde el 2025, Daneidy se encuentra privada de su libertad. Desde ese entonces, Calderón usa sus redes sociales para pedir oraciones por ella y para celebrar que, a pesar de la distancia, siguen siendo "parceras".

¿Qué mensaje dedicó Yina Calderón a Epa Colombia?

En el marco del Día de la Mujer, Calderón utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje dirigido a Epa Colombia. En su publicación, Calderón destacó el esfuerzo y la perseverancia de su amiga:

“Hoy en el Día de la Mujer quiero resaltar, entre tantas mujeres importantes para mí, a mi GRAN AMIGA @epa_colombia", expresó.

La creadora de contenido destacó la importancia de reconocer a mujeres que enfrentan retos personales y profesionales, dejando en evidencia la relación cercana que han construido a lo largo del tiempo.

Yina Calderón dedica mensaje a Epa Colombia / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Epa Colombia?

En la misma publicación, Yina Calderón enfatizó cómo Daneidy le ha enseñado a enfrentar las dificultades con resiliencia y determinación. Según Calderón, el ejemplo de su colega es motivo de inspiración.

Calderón ha mencionado que Daneidy es una de sus amistades más reales y que, mientras pueda, le brindará su compañía y apoyo. En esta ocasión, destacó que espera el día en el que puedan reencontrarse y aprovechar el tiempo juntas:

“Le pido todos los días a Dios que te regale libertad y volver a verte reír al lado de todos. Te quiero y respeto”, agregó.

Los seguidores de ambas figuras públicas reaccionaron destacando su amistad y la solidaridad que han demostrado mutuamente.

