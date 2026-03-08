Yina Calderón habló de Epa Colombia y su mensaje llamó la atención en redes, ¿qué dijo?

Yina Calderón volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras dedicar un emotivo mensaje a Epa Colombia. La empresaria llamó la atención al confesar lo que realmente percibe de su colega.

¿Cómo es la relación de Yina Calderón y Epa Colombia?

En redes destacan que la relación entre Yina Calderón y Epa Colombia ha pasado de ser una rivalidad a una buena amistad, marcada especialmente por la situación legal de Daneidy Barrera.

Yina Calderón revela detalles de su relación con Epa Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Tras años de conflictos por sus empresas, ambas decidieron dejar atrás sus diferencias. A principios de 2025, establecieron su reconciliación con videos en redes sociales y un regalo de Epa a Yina: una cadena de diamantes y esmeraldas con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

La relación se fortaleció debido a que, desde el 2025, Daneidy se encuentra privada de su libertad. Desde ese entonces, Calderón usa sus redes sociales para pedir oraciones por ella y para celebrar que, a pesar de la distancia, siguen siendo "parceras".

¿Qué mensaje dedicó Yina Calderón a Epa Colombia?

En el marco del Día de la Mujer, Calderón utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje dirigido a Epa Colombia. En su publicación, Calderón destacó el esfuerzo y la perseverancia de su amiga:

“Hoy en el Día de la Mujer quiero resaltar, entre tantas mujeres importantes para mí, a mi GRAN AMIGA @epa_colombia", expresó.

La creadora de contenido destacó la importancia de reconocer a mujeres que enfrentan retos personales y profesionales, dejando en evidencia la relación cercana que han construido a lo largo del tiempo.

Yina Calderón dedica mensaje a Epa Colombia / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Epa Colombia?

En la misma publicación, Yina Calderón enfatizó cómo Daneidy le ha enseñado a enfrentar las dificultades con resiliencia y determinación. Según Calderón, el ejemplo de su colega es motivo de inspiración.

Calderón ha mencionado que Daneidy es una de sus amistades más reales y que, mientras pueda, le brindará su compañía y apoyo. En esta ocasión, destacó que espera el día en el que puedan reencontrarse y aprovechar el tiempo juntas:

“Le pido todos los días a Dios que te regale libertad y volver a verte reír al lado de todos. Te quiero y respeto”, agregó.

Los seguidores de ambas figuras públicas reaccionaron destacando su amistad y la solidaridad que han demostrado mutuamente.