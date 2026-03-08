Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, responde a rumores de infidelidad: “Esa no es mi letra”

Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, respondió en redes tras el rumor sobre supuesta infidelidad junto a Beba de la Cruz.

Juanse Quintero niega rumores de infidelidad / (Fotos del Canal RCN)

Los rumores sobre una supuesta infidelidad de Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, con la participante Beba en La casa de los famosos Colombia generaron revuelo en redes sociales. Tras los comentarios, el cantante decidió pronunciarse sobre lo sucedido.

¿Cómo iniciaron los rumores de infidelidad de Juanse Quintero con Beba de la Cruz?

Los rumores iniciaron en La casa de los famosos Colombia. Durante una fiesta del reality, Beba tuvo una conversación con Mariana Zapata que captó la atención de los internautas.

Según lo que se vio en el programa, Beba le explicó a Mariana que debía contarle un secreto. Más adelante, insinuó que Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, le habría escrito por Instagram.

Beba de la Cruz habla del supuesto mensaje que le envió Juanse Quintero / (Foto del Canal RCN)

Mariana no dudó en expresar su sorpresa. Como respuesta destacó que Quintero, quien en ese momento se encontraba cantando en La casa de los famosos, habría intentado acercarse para bailar con Beba durante la fiesta.

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul tras los rumores de infidelidad?

Johanna utilizó las redes sociales para mostrar su reacción acerca de los rumores. La actriz compartió el momento en el que fue a la habitación donde se encontraba Juanse Quintero para enfrentarlo.

Johanna Fadul enfrentó a Juanse Quintero tras rumores de infidelidad / (Fotos del Canal RCN)

Fadul inicia la conversación haciendo referencia a los comentarios que surgieron después de la fiesta de La casa de los famosos Colombia. Mientras lo graba, le señala que tendrá que explicar lo que ocurrió.

Delante de las cámaras, delante de Colombia entera, me va a explicar cuál es la hu3v0n4d* con Beba.

La actriz continúa con varias preguntas relacionadas con los rumores que circularon en internet. Entre ellas, menciona directamente a Beba y le pregunta por los supuestos mensajes que, según se dijo en el reality, habrían sido enviados a través de Instagram.

¿Cómo respondió Juanse Quintero tras los rumores de infidelidad?

Tras lo sucedido, Juanse negó la versión que circulaba sobre él. A modo de broma, le reveló a Johanna que sí era cierto y que, además de eso, también le habría escrito a otros participantes del reality.

Posteriormente, mostró su chat con Beba, y dejó en evidencia que no aparecía ningún mensaje. Luego de esto, Juanse Quintero reapareció en redes sociales con un video en el que negó lo ocurrido.

Tras la publicación de Johanna, quien lo llamó “perro” tras señalar que habría encontrado su conversación con Beba, él respondió con un mensaje que generó variadas reacciones entre los internautas:

"Uyyy, esa no es mi letra", destacó.

El momento llamó la atención de los internautas, quienes destacan el sentido del humor con el que la pareja aborda este tipo de situaciones.

