Yina Calderón explotó contra Melissa Gate tras clara indirecta: "estoy en otra vuelta"

Al parecer las diferencias entre Yina Calderón y Melissa Gate siguen todavía vigentes, o eso fue lo que demostró la antioqueña durante una transmisión en vivo en la que arremetió contra la empresaria de fajas, situación que llevó a que ésta última le respondiera en las últimas horas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate?

Y es que, luego de ser criticada por quien fue su compañera en La casa de los famosos COlombia 2025, Calderón no dudó en responderle directa y sin filtros, dejando ver que, aunque Melissa insiste en seguir criticándola, ella en este momento está enfocada en otros asuntos de su vida.

"Melissa conmigo no es ya mi amor, yo estoy a otro nivel, y no me refiero a que yo sea mejor y tu peor, digo así porque yo estoy en otra vuelta", dijo de manera contundente la exparticipante de la segunda temporada.

¿Cuál fue la contundente respuesta de Yina Calderón a Melissa Gate?

Según Yina, sus prioridades están puestas en otros temas mucho más relevantes que merecen su atención, por lo que no dudó en aconsejarle a su excompañera de reality que deje a un lado lo que fue la participación de ambas en el reality de convivencia del Canal RCN.

"Entonces salte ya del juego de La casa de los famosos, si no te va a consumir y ahí te vas a quedar, y vos sos talentosa, tienes que cambiar ya ese tema, ya, Dios mío", agregó la polémica creadora de contenido.

Yina Calderón le respondió sin filtros a Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, todo la controversia se generó a partir de un comentario que hizo Melissa en el que habría lanzado una indirecta hacia Yina y Karina García, en la que habló de la participación de ambas en esta temporada, comparándolas con lo que fue su entrada hace más de una semana.

Recordemos que, Yina ingresó como juez para ser la conductora de uno de los juicios de la casa, posteriormente lo hizo Karina, quien más tarde ingresó al equipo de panelistas de '¿Qué Hay Pa Dañar?', programa del que actualmente hace parte en compañía de Néstor Parra y Roberto Velásquez.

Con la respuesta de Yina, muchos esperarían una posible réplica por parte de la paisa, quien muy seguramente dará su punto de vista frente a las palabras de la opita.