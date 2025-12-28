Yina Calderón deja atrás los problemas y respalda públicamente a Altafulla, ¿amigos de nuevo?

Yina Calderón lleva muchos años en la farándula colombiana siendo una mujer poco descifrable, pero a su vez muy directa, polémica y siempre con muchas ganas de jugar y dar contenido en sus redes sociales y formatos de convivencia en los que ha participado.

Sin embargo, muchos han llegado a confundir su comportamiento en los realities con su manera de relacionarse y pensar en su vida diaria, pero una vez más, nos demuestra que no es así.

Yina y Altafulla se reconciliaron tras polémica en La casa de los famosos Colombia/ Archivo RCN

Yina Calderón deja atrás los problemas y respalda públicamente a Altafulla

Como muestra de lo anterior está el más reciente video que protagonizó la también creadora de contenido donde expresó públicamente su apoyo al ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, con quien sostuvo una relación amistosa por años, pero con quien tuvo una tormentosa convivencia en el mencionado reality.

Al parecer, esa amistad de tanto tiempo pasó a un segundo plano cuando de dar contenido se trataba y en medio de la convivencia diaria tuvieron palabras y hechos que los motivaron incluso a parecer enemigos dentro de la casa, causando una gran sorpresa entre sus seguidores. hoy, la sorpresa es doble ante una presunta reconciliación.

"Con esta me despido porque esta me encanta, me parece muy chévere porque ya me va a recoger... entonces esperen pues... no sé, pero me gustó, para que no digan que no apoyo el talento colombiano... está me pareció chévere y hasta me sale", expresó Yina, mientras escuchaba una letra de su más reciente canción, donde decía que los caminos de la vida siempre traían sorpresas.

¿Cómo reaccionaron los fans ante la presunta reconciliación de Yina Calderón y Altafulla?

Como era de esperarse, fue cuestión de minutos para que las historias que publicó Calderón en su propia cuenta oficial de Instagram se hiciera viral para que los comentarios estuvieran presentes. Unos, elogiando que hubiesen dejado atrás sus malentendidos y volvieran a ser amigos y otros, algo enojados con que Altafulla se reconciliara con quien le había hecho pasar tan malos momentos después de ser su amiga.

Vale aclarar que de momento solo sabemos que iban a reencontrarse, pero ninguno de los dos compartió más detalles de lo que pudo haber sido su cita.

Yina apoyó públicamente a Altafulla tras problemas en La casa de los famosos Colombia/ Archivo RCN