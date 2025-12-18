Yina Calderón defendió a Epa Colombia tras críticas de la exnovia

La empresaria Yina Calderón se pronunció luego de que la futbolista Diana Celis, expareja de Epa Colombia, hicieran mención en contra de la influenciadora.

¿Qué dijo Diana Celis contra Epa Colombia?

La deportista fue interrogada en sus redes sociales sobre Epa Colombia y esta detalló que no sostienen una buena relación porque la actual pareja de la empresaria no se lo tiene permitido, además detalló que ella no tendría cómo hablarle después de supuestamente difamarla tras su polémica ruptura.

"Ni siquiera la dejan ser mi amiga, la Karol le tiene prohibido. Yo creo que ella no tendría cara para hablarme con todas esas mentiras y calumnias que dijo me daría hasta vergüenza", dijo.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Diana Celis?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió hablar al respecto y defender a la empresaria sobre el comentario que lanzó la jugadora.

"Aprovechando que ella está en la cárcel y no se puede defender y no puede decir absolutamente nada", señaló Yina.

Además, aprovechó para mencionar que, espera que la joven pueda salir muy pronto de prisión, pues recordemos que, está cumpliendo su codena por su caso con Transmilenio en La Escuela de Carabineros en Bogotá, luego de haber estado en la cárcel del buen Pastor, de donde fue trasladada por su bienestar.

"Estoy segura que Epa Colombia está pronta a salir de la cárcel, yo guardo la fe, sé que prontamente va a ocurrir un milagro en la vida de ella", agregó.

Indicó que considera que, lo que le está pasando es porque va a ser gloria para ella y le llegarán muchas bendiciones.

Asimismo, reiteró que no la ha olvidado y que la está esperando para que juntas puedan hacer su programa y seguir entreteniendo a sus millones de fanáticos como solían hacerlo.

Por ahora, Epa Colombia sigue privada de la libertad mientras que Yina Calderón continúa con sus polémicas opiniones sobre diferentes personalidades del mundo del entretenimiento a nivel e internacional.

Además, de estar al pendiente de sus emprendimientos, con los que ha tenido gran acogida entre el público.