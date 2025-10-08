Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón de La casa de los famosos reta a un enfrentamiento a Melissa Gate: “me la debe”

La polémica dj de guaracha, Yina Calderón, reveló las razones por las que le gustaría tener una batalla con Melissa Gate.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Yina Calderón busca tener una batalla con Melissa Gate porque, según ella, aún le debe cuentas.
En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 850 mil seguidores, la famosa y polémica influencer y dj de guaracha colombiana, Yina Calderón, suele compartir con sus fans las opiniones que tiene sobre diversas controversias del mundo de la farándula en el país, pero también sobre aquellas que la involucran, pues para nadie es un secreto que es una mujer que suele tener conflictos con varias personas.

En esta oportunidad, por ejemplo, la creadora digital no dudó en recordar la rencilla que tenía con la también influencer paisa conocida como Melissa Gate, enemistad que llegó a su punto más álgido justamente en el reality en el que las dos participaron: La casa de los famosos Colombia 2025.

Yina Calderón recordó la enemistad que tenía con Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
¿Por qué Yina Calderón quiere tener una batalla con Melissa Gate?

Así pues, Yina publicó, en la tarde de este sábado 9 de agosto, un interesante video en el que explica que quisiera tener una batalla con Melissa para ajustar cuentas, pues, aunque ya la perdonó un poquito, revela que aún le debe ese ajuste de cuentas por algunos comentarios que Gate hizo de ella en el reality a sus espaldas.

Yina no solo recordó los comentarios e invitó a Melissa a la batalla, dando a entender que sería a través de TikTok aunque ella no factura mucho por esta plataforma, pero sabe que Gate sí; sino que también puso a opinar a sus fans, pues les dejó una encuesta para que votaran si les gustaría ver esta batalla y ganó el “sí” con un 85%.

¿Cómo inició el conflicto entre Yina Calderón y Melissa Gate?

Todo empezó antes de iniciar La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, pues Melissa debía pasar por unas votaciones del público para ser una de las participantes oficiales del reality.

Yina, antes de que fuera anunciada como otra participante del programa, daba sus opiniones acerca de esos posibles participantes que debían pasar por votación y la paisa no iba a ser la excepción.

Yina Calderón dio su opinión sobre Melissa Gate en el pasado y eso no le gustó a la paisa, por lo que iniciaron los desacuerdos.
Así pues, Calderón no dudó en comentar que pocas personas conocían a Melissa y que ese era un reality de famosos, dando a entender que ella no lo era, algo que molestó bastante a Gate y empezó una tiradera de pullas de parte y parte que, por supuesto, en el reality se intensificó hasta que llegaron a un punto medio de paz que las llevó incluso a ponerse del mismo lado en la final.

