Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Maluma regaña a fans que llevaron a bebé de 1 año a su concierto: “sea un poco más consciente”

El cantante Maluma se volvió viral en las redes sociales por su reacción al ver a un bebé en uno de sus conciertos.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Maluma se molesta con fans que llevan un bebé a su concierto, los regaña y se hace viral.
Maluma se molesta con fans que llevan un bebé a su concierto y los regaña.

El famoso y guapo cantante paisa de música urbana conocido como Maluma es uno de los artistas del género más posicionado a nivel internacional y esto no solo lo demuestran los números en las plataformas de música, sino también los múltiples conciertos que hace en diversos países.

Artículos relacionados

Ahora bien, la etapa de Maluma como cantante no es la única que encanta a sus fans, sino también aquella en la que se muestra como padre de una hermosa niña llamada París a quien concibió junto a su amada prometida, Susana Gómez.

Maluma suele revelar cuánto disfruta ser padre de París, su hija con su prometida Susana Gómez.
Photo by JORGE GUERRERO / AFP | Maluma suele revelar cuánto disfruta ser padre de París.

¿Por qué Maluma se molestó tanto con fan que llevó a bebé a su concierto?

Estas dos cualidades de Maluma, la del cantante que da conciertos y la de padre responsable, se unieron para dar un regaño que retumbó tanto en el lugar del show como en las redes sociales.

Y es que el paisa, en uno de sus conciertos en México, se dio cuenta de que unos fans que estaban cerca a la tarima tenían un bebé “disfrutando” del concierto e incluso siendo agitado frente a él, algo que le disgustó al artista urbano hasta el punto de que, en una de las pausas del show, decidió reprender a sus fans.

A Maluma no le gustó para nada ver a un bebé en su concierto y hasta detuvo el show.
Photo by Candice Ward / AFP | A Maluma no le gustó para nada ver a un bebé en su concierto.

¿Qué le dijo Maluma a fan que llevó un bebé a su concierto?

Maluma, antes de dar su lección, preguntó cuántos años tenía el bebé que tenían en sus brazos, a lo que ellos comentaron que un año. Sorprendido, Maluma les preguntó si les parece responsable traer a un niño tan pequeño a un lugar con un volumen tan alto que podría lastimar sus oídos.

Artículos relacionados

El cantante también les mencionó que es lógico que el bebé no quiere estar ahí ni entiende por qué lo trajeron, ya que también puede notar que sufre al ser agitado frente a la tarima. Además, recordó a su hija y les comentó que él nunca la habría llevado tan pequeña a ningún concierto.

“¡Qué pesar! La verdad eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá. Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que, pa’ la próxima, sea un poco más consciente” dijo el famoso colombiano en la pausa de su show.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno enternecen con video probando dulces chinos como si fueran influencers. Luisa Fernanda W

Hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno enternecen con video como influencers probando dulces chinos

Máximo y Dómenic, los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, hicieron un video, apoyados por sus padres y enternecieron las redes.

Falleció Bertha Benedetti Talento nacional

Murió Bertha Benedetti de Carbonell, 'la dama del fútbol', a los 78 años

El fútbol colombiano se encuentra de luto tras conocer la lamentable noticia de que Bertha Benedetti falleció.

Hija de Camilo y Evaluna, Índigo, sorprendió con su swing al bailar en ensayo de su papá. Evaluna Montaner

Hija de Camilo y Evaluna, Índigo, enternece al bailar en ensayo de su papá

Índigo, la pequeña hija de los cantantes Camilo y Evaluna, sorprendió con el swing que tiene para bailar las canciones de su papá.

Lo más superlike

Falleció Juan Carlos Ramírez Talento internacional

Murió Juan Carlos Ramírez, reconocido actor mexicano de la serie 'Rosario Tijeras'

A los 38 años, el destacado actor Juan Carlos Ramírez falleció debido a una grave complicación cerebral.

Shakira, Antonio de la Rúa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa fueron captados juntos y desatan rumores | VIDEO

Raúl Ocampo, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo reaccionó a la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity: "Me inspiras"

Profundidad del océano Viral

Así es el pez telescopio que habita las misteriosas profundidades del océano | VIDEO

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?