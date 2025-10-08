Maluma regaña a fans que llevaron a bebé de 1 año a su concierto: “sea un poco más consciente”

El famoso y guapo cantante paisa de música urbana conocido como Maluma es uno de los artistas del género más posicionado a nivel internacional y esto no solo lo demuestran los números en las plataformas de música, sino también los múltiples conciertos que hace en diversos países.

Ahora bien, la etapa de Maluma como cantante no es la única que encanta a sus fans, sino también aquella en la que se muestra como padre de una hermosa niña llamada París a quien concibió junto a su amada prometida, Susana Gómez.

Photo by JORGE GUERRERO / AFP | Maluma suele revelar cuánto disfruta ser padre de París.

¿Por qué Maluma se molestó tanto con fan que llevó a bebé a su concierto?

Estas dos cualidades de Maluma, la del cantante que da conciertos y la de padre responsable, se unieron para dar un regaño que retumbó tanto en el lugar del show como en las redes sociales.

Y es que el paisa, en uno de sus conciertos en México, se dio cuenta de que unos fans que estaban cerca a la tarima tenían un bebé “disfrutando” del concierto e incluso siendo agitado frente a él, algo que le disgustó al artista urbano hasta el punto de que, en una de las pausas del show, decidió reprender a sus fans.

Photo by Candice Ward / AFP | A Maluma no le gustó para nada ver a un bebé en su concierto.

¿Qué le dijo Maluma a fan que llevó un bebé a su concierto?

Maluma, antes de dar su lección, preguntó cuántos años tenía el bebé que tenían en sus brazos, a lo que ellos comentaron que un año. Sorprendido, Maluma les preguntó si les parece responsable traer a un niño tan pequeño a un lugar con un volumen tan alto que podría lastimar sus oídos.

El cantante también les mencionó que es lógico que el bebé no quiere estar ahí ni entiende por qué lo trajeron, ya que también puede notar que sufre al ser agitado frente a la tarima. Además, recordó a su hija y les comentó que él nunca la habría llevado tan pequeña a ningún concierto.