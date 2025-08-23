Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón confiesa quién es el único hombre que la hace trasnochar

La dj de guaracha e influencer colombiana, Yina Calderón, sorprendió a sus seguidores con esta interesante confesión.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 860 mil seguidores, la famosa y polémica creadora de contenido digital y dj de guaracha colombiana, Yina Calderón, suele publicarles a sus fans las actividades diarias que realiza en su vida tanto personal como profesional, así como algunas opiniones sin filtros que tiene sobre diversas controversias de la farándula colombiana.

En esta oportunidad, por ejemplo, en la noche de este viernes 22 de agosto, la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 reveló que el cantautor de vallenato Nelson Velásquez la invitó a uno de sus compañeros con sus hermanas e hizo una interesante confesión respecto al artista musical.

¿A quién hacía referencia Yina Calderón cuando mencionó el único hombre por el que trasnocha?

La mujer publicó un video en el que se muestra con sus hermanas listas y esperando, en el hotel, al cantante para acompañarlo a su show. Yina no solo comentó que la habían invitado al concierto, sino que también dijo que es un hombre que le gusta a todas las mujeres de su familia incluso mencionando que es su amor y hasta su novio.

Además, explicó que es el único hombre por el que trasnochan, dando a entender que vivir una experiencia como esa en la que no van a dormir solo la pasan con gusto por ser él.

Más adelante, también en sus historias, Yina parece haberse encontrado con algunas fans que también estaba esperando al artista musical y las hizo cantar uno de sus temas. Además, grabó cuando todas estaban haciendo fila para tomarse fotos con él, mencionando jocosamente que todas las mujeres se mueren por ese hombre.

Yina también grabó la reacción del público cuando el cantante salió al escenario y le dedicó unas palabras a este amigo, mencionándole cuánto lo admiran. Además, grabó su encuentro con otros invitados de Nelson como amigos y familiares.

¿Por qué Yina Calderón es considerada una mujer fiestera?

Desde que empezó en las redes sociales, Yina Calderón ha expresado abiertamente cuánto le gustan varios elementos de la fiesta como la música, el trago y las chanzas con amigos. De hecho, siempre ha comentado que le encantan eventos de este tipo en los que puede ser ella misma sin cuidarse del qué dirán.

