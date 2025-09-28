Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón confiesa que traicionó a Karina García en La casa de los famosos por "los números"

“Para mí, fueron más importantes los números que una amistad”: Yina Calderón confiesa que sí traicionó a Karina García y que ella no le hizo nada malo.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Yina Calderón sí traicionó a Karina García en La casa de los famosos Colombia y lo confesó en stream con Westcol.
Yina Calderón sí traicionó a Karina García en La casa de los famosos Colombia y así lo confesó.

Yina Calderón fue invitada a uno de los famosos streams del paisa Westcol y uno de los temas que tocaron tenía que ver con Karina García, quien empezó siendo amiga de Calderón en La casa de los famosos Colombia, pero terminó como una enemiga por múltiples acusaciones que se hicieron.

¿Por qué Yina Calderón dice que traicionó a Karina García?

Las declaraciones de la dj de guaracha sorprendieron en las redes sociales porque, luego de tres meses de haber finalizado el reality, confesó que ella traicionó a Karina por los números del reality y que sabe perfectamente que García no le hizo nada malo ni a ella ni a su amiga ‘La Toxicosteña’, quien también terminó mal su relación con la paisa.

Yina explicó que ella no es una mujer que valore más las amistades que los números que pueden dar los chismes y la farándula y ella en un punto del programa entendió que ya no estaba siendo tan controversial y, para volver a dar de qué hablar, decidió traicionar a una amiga que había sido incondicional con ella.

Yina Calderón, Andrea Valdiri
Yina Calderón habría renunciado a enfrentamiento con Valdiri tras aparecer ebria | Foto del Canal RCN.

Calderón también le contó a Westcol que ella es consciente de que Karina no le hizo nada malo ni a ella ni a su amiga Toxi y que, de hecho, ella se lo ha comentado a la costeña también, aclarándole que no hay un solo clip de todo el reality en el que García hable mal de ellas.

¿Yina Calderón considera que le ayudó a Karina García?

Pese a que esos actos que ella misma calificó como traición pueden verse negativos, Yina también dio a entender que le hizo un favor a su examiga con esos hechos, pues la convirtió en una víctima, consolidándola como uno de los personajes más fuertes del programa e incluso haciéndole crecer su fandom.

“Un día entendí que el reality se estaba cayendo y que necesitaba voltear a una amiga para que eso subiera otra vez y volteé a la única persona que me ayudaba en el reality 100%. Es que yo qué día le preguntaba a la ‘Toxicosteña’ […] yo le decía ‘amiga, a la hora del té, Karina no nos hizo nada malo ¿Qué nos hizo Karina? Muéstrame un clip donde Karina esté hablando mal de nosotras, ninguno’” contó Yina en el stream.

Estas fueron las razones que dio Yina Calderón sobre la derrota de Melissa Gate en el reality
La dura opinión de Yina Calderón sobre por qué Melissa Gate no triunfó en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).
