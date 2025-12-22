Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón confesó que se realizará una nueva intervención estética muy pronto

Yina Calderón reveló que muy pronto se someterá a una nueva intervención estética para mejorar polémica parte de su cuerpo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón confirma otra operación estética
Yina Calderón confirma otra operación estética. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora Yina Calderón volvió a encender las redes sociales con un anuncio que no pasó desapercibido. La también empresaria reveló que muy pronto entrará nuevamente al qu1róf4no para someterse a otra intervención estética, una decisión que ya genera todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

¿Cuál es la operación que se realizará Yina Calderón?

En la mañana de este lunes 22 de diciembre Yina Calderón tomó por sorpresa a sus cientos de seguidores en redes sociales al revelar una inesperada noticia: se someterá a una nueva operación estética en una de las zonas de su cuerpo más comentadas en los últimos años.

Yina Calderón hace inesperada confesión sobre una nueva operación estética
Yina Calderón hace inesperada confesión sobre una nueva operación estética. (Foto Canal RCN).

Según comentó en el video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la influenciadora habría recibido luz verde para someterse a una reconstrucción de gl*teos, tras varias intervenciones en esta zona para retirar el bi0p0l1mero que le fue inyectado años atrás y por el que ha tenido infinidad de complicaciones de salud.

Calderón aseguró sentirse emocionada por esta intervención ya que esta parte de su cuerpo luciría mejor tras años de batalla. Sin embargo, no dio detalles sobre la fecha en la que podría ingresar a sala de c1rug1a.

“Voy para donde mi cir*jano, porque ya por fin puedo reconstruir mis glúteos, entonces pues bueno ya, estoy muy emocionada…”

¿Cuáles son los planes de Yina Calderón en lo que resta del año 2025?

Por lo pronto, Yina Calderón manifestó que lo que queda de diciembre espera pasarlo tranquila, rodeada de sus seres queridos y lejos de las polémicas. Pues confesó que el 2026 sería un año de muchos retos para ella.

“Quiero estar enfocada en mí, porque ya el otro año me va a tocar muy duro, yo lo sé”

Así mismo, pidió que no la involucraran en pleitos, pues diciembre era un mes de amor. Estas palabras generaron todo tipo de reacciones, pues Calderón es conocida en redes sociales por ser un personaje polémico.

Yina Calderón anuncia nueva operación estética y deja a sus seguidores atentos
Yina Calderón anuncia nueva operación estética y deja a sus seguidores atentos. (Foto Canal RCN).
