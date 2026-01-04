Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón arremetió contra los que la quieren fuera del país: "Ustedes se pasan"

Yina Calderón reaccionó en redes sociales a los comentarios que piden su salida del país y aseguró que no se dejará afectar.

Yina Calderón responde a las críticas.
Yina Calderón responde a quienes quieren que se vaya del país. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido huilense Yina Calderón le respondió a las personas que piden que la saquen del país.

Yina Calderón anuncia que se va del país.
Yina Calderón insinuó que se va del país. (Foto Canal RCN)

¿Qué le respondió Yina Calderón a las personas que quieren que la saquen del país?

Mediante sus historias en Instagram, la creadora de contenido se expresó y dijo lo que pensaba de las personas que la han tomado a ella y a sus hermanas como meme tras los sucesos ocurridos entre Estados Unidos y Venezuela.

En la imagen se puede ver a uno de los internautas haciendo una particular petición sobre Yina y sus hermanas, a lo que Yina respondió que muchos de los comentarios se pasaban de la raya, aunque decidió tomarlos con humor.

“Ustedes se pasan”, escribió Yina Calderón en su publicación.

¿Yina Calderón se va de Colombia?

La influenciadora también compartió que tiene planes reales de dejar Colombia.

En una de sus publicaciones mostró las montañas de su tierra natal y aseguró que las extrañará profundamente, lo que fue interpretado como una despedida.

Poco después, reveló que ya tiene un próximo destino, aunque prefirió no dar detalles, generando especulaciones entre sus seguidores.

Algunos creen que se trata de una estrategia para crear expectativa antes de participar en un nuevo reality internacional, mientras otros aseguran que se trata de un cambio personal.

Yina ha sido vista en las fiestas y carnavales de su pueblo junto a Asaf Torres. Las imágenes muestran a la pareja disfrutando de la música, el baile y la espuma, lo que ha despertado rumores sobre una posible relación sentimental.

Incluso circuló un video en el que se le veía en aparente estado de inconsciencia, situación que ella desmintió asegurando que no estaba bajo los efectos del alcoh0l, sino que se trataba de una representación de “año viejo” pedida por los habitantes del lugar.

También es importante mencionar que Yina Calderón estuvo envuelta en una reciente controversia con el streamer Westcol, luego de que este hablara de manera negativa sobre ella durante una transmisión en vivo junto a su expareja Aida Victoria Merlano.

La creadora de contenido no dudó en responderle con dureza y se le fue con todo, señalando que sus comentarios eran ofensivos y carentes de sentido.

En sus declaraciones, Yina lo tildó de ser una persona vacía y dejó claro que no está dispuesta a tolerar at4ques gratuitos hacia su imagen.

Yina Calderón fue vista con Asaf Torres.
Yina Calderón fue vista con Asaf Torres en las fiestas de su pueblo. (Foto Canal RCN)
