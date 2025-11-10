Yina Calderón arremetió contra Alfredo Redes tras apoyar a Andrea Valdiri

La empresaria Yina Calderón se despachó contra el influenciador Alfredo Redes luego de que este expresara públicamente su apoyo a Andrea Valdiri.

Artículos relacionados Martín Elías Martín Elías Jr. rompió el silencio sobre la polémica entre Dayana Jaimes y su tía Lily Díaz

¿Qué dijo Alfredo Redes sobre el enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió una imagen en la que expresó todo su apoyo a Andrea Valdiri para su enfrentamiento contra Yina Calderón en el 'Stream Fighters 4', que se llevará a cabo en Bogotá.

El evento, organizado por el streamer Westcol, dará un show en el que varios influenciadores se le medirán a competir en el ring de boxeo.

Andrea Valdiri y Yina Calderón es uno de los enfrentamientos más esperados de la noche.

"18 de octubre. Andrea Valdiri toda la costa y Colombia está contigo", fue lo que escribió el influenciador.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la opinión de Alfredo Redes?

La empresaria Yina Calderón le respondió a Alfredo Redes en su programa 'Escándalo TV', donde arremetió en su contra.

"Que me ataque un man que solo es famoso porque la mujer le puso el cuerno y lo dejó vaciado después de que salió de La casa de los famosos Colombia (...) vuélvete gay y deja el trauma con las viejas", le dijo.

Lo cuestionó sobre si no habría sido él quien decía que "costa no traiciona a costa" y fue el que incitó a que fueran a dañarle la casa a Emiro Navarro.

"Don nadie, don olvidado, que hasta vaciado estás. Ojalá cuando nos encontremos y eso no es una advertencia te diré 'ey tú eres hombre, amárrate esos hue***, que porque te haya cachoneado tu mujer yo tengo que pagar los platos", agregó.

Asimismo, señaló que no canten victoria anticipadamente, pues ella puede dar una sorpresa y llevarse el triunfo en dicho enfrentamiento.

Por ahora, Yina Calderón se encuentra alejada de las redes sociales, pues manifestó que regresará hasta el martes 14 de octubre, pues siente que necesita concentrarse en ella para estar bien física y mentalmente para el enfrentamiento y su próximo reality en República Dominica.