Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón arremetió contra Alfredo Redes tras apoyar a Andrea Valdiri

Yina Calderón no se quedó callada y se fue contra Alfredo Redes tras animar a Andrea Valdiri en el enfrentamiento de ambas.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Alfredo Redes
Yina Calderón se va contra Alfredo Redes/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón se despachó contra el influenciador Alfredo Redes luego de que este expresara públicamente su apoyo a Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alfredo Redes sobre el enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió una imagen en la que expresó todo su apoyo a Andrea Valdiri para su enfrentamiento contra Yina Calderón en el 'Stream Fighters 4', que se llevará a cabo en Bogotá.

Yina Calderón atacó a Andrea Valdiri

El evento, organizado por el streamer Westcol, dará un show en el que varios influenciadores se le medirán a competir en el ring de boxeo.

Andrea Valdiri y Yina Calderón es uno de los enfrentamientos más esperados de la noche.

"18 de octubre. Andrea Valdiri toda la costa y Colombia está contigo", fue lo que escribió el influenciador.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la opinión de Alfredo Redes?

La empresaria Yina Calderón le respondió a Alfredo Redes en su programa 'Escándalo TV', donde arremetió en su contra.

Yina Calderón se despachó contra Alfredo Redes

"Que me ataque un man que solo es famoso porque la mujer le puso el cuerno y lo dejó vaciado después de que salió de La casa de los famosos Colombia (...) vuélvete gay y deja el trauma con las viejas", le dijo.

Lo cuestionó sobre si no habría sido él quien decía que "costa no traiciona a costa" y fue el que incitó a que fueran a dañarle la casa a Emiro Navarro.

"Don nadie, don olvidado, que hasta vaciado estás. Ojalá cuando nos encontremos y eso no es una advertencia te diré 'ey tú eres hombre, amárrate esos hue***, que porque te haya cachoneado tu mujer yo tengo que pagar los platos", agregó.

Asimismo, señaló que no canten victoria anticipadamente, pues ella puede dar una sorpresa y llevarse el triunfo en dicho enfrentamiento.

Por ahora, Yina Calderón se encuentra alejada de las redes sociales, pues manifestó que regresará hasta el martes 14 de octubre, pues siente que necesita concentrarse en ella para estar bien física y mentalmente para el enfrentamiento y su próximo reality en República Dominica.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera publicó un video junto a su novio en redes sociales. Talento internacional

Isabella Ladera se dejó ver muy enamorada junto a su novio, pero despertó críticas

Isabella Ladera compartió en redes sociales un amoroso video de un reciente paseo que hizo con su pareja, Hugo García.

Isabella Vargas y Karina García Karina García

Así reaccionó la hija de Karina García tras su nueva y lujosa camioneta: "No me lo creo"

Isabella Vargas mostró su felicidad tras el nuevo carro que le obsequió Karina García tras sus 18 años.

Andrea Valdiri emociona al revelar que ya está en Bogotá Andrea Valdiri

Andrea Valdiri en Bogotá: así luce la espectacular casa donde se prepara para el enfrentamiento

Andrea Valdiri ya está en Bogotá y muestra la casa colonial donde se queda mientras se prepara para su combate con Yina Calderón

Lo más superlike

Ángela Aguilar, cantante mexicana, cumplió 22 años. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y su reflexivo mensaje tras cumplir 22 años: “No estoy sola”

Ángela Aguilar reconoció que el último año no fue tan fácil, pero prefirió enfocarse en los aspectos positivos.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"

Falleció en Antioquia el hombre más longevo de Colombia. Foto: Freepik Curiosidades

Murió Julio Saldarriaga, el hombre más viejo de Colombia, ¿Cuántos años tenía?

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?