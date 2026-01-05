Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yepes se muestra enamorado por fotos y videos del Año Nuevo de Caterin Escobar

La bella actriz Caterin Escobar reveló las postales y videos de cómo pasó su Año Nuevo y su novio, el exfutbolista Mario Alberto Yepes, no dudó en reaccionar.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
En su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 300 mil seguidores, la reconocida y hermosa actriz caleña Caterin Escobar hizo una publicación tipo carrusel con las fotos y videos de lo que fue su 31 de diciembre y su 1 de enero.

¿Cómo son las fotos con las que Caterin Escobar encantó a su novio, Yepes?

Se trata de fotos en las que Caterin demuestra que pasó estos dos días en un lugar maravilloso y paradisiaco: Cancún, México; y que fueron sus dos hijos los encargados de acompañarla en estas fechas tan especiales.

Pero no solo la compañía y los paisajes publicados fueron lo que llamó la atención del post de Caterin, sino también su propia belleza, pues estuvo en una playa de esta ciudad y se mostró con un traje de playa, combinado con lentes de sol y un peinado recogido, que dejó encantado a más de uno.

En la fiesta de Año Nuevo, además, se mostró con un bello vestido largo con estampados de vegetación y también maravilló con su belleza al lucirlo.

Además de tomar el sol en la playa y recibir el año nuevo en una fiesta mexicana, Caterin mostró que tuvo otras actividades como bailar con su hijo y ver animalitos propios de ese hábitat.

Entre los comentarios del post, el que más llamó la atención fue el del exfutbolista Mario Alberto Yepes, quien no dudó en mostrar lo enamorado que sigue de su novia, publicándole varios emojis de caritas con corazones en los ojos. Además, otros seguidores exaltaron la lindura de la actriz y le desearon un Año Nuevo muy próspero.

¿Cómo iniciaron Mario Yepes y Caterin Escobar?
Mario Yepes ha dedicado emotivos mensajes a Caterin Escobar / (Foto del Canal RCN)

¿Cómo nació la relación de Yepes y Caterin Escobar?

La relación entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar habría comenzado durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia, donde compartieron tiempo en competencias y actividades del programa y surgió una cercanía evidente para otros concursantes y para la audiencia.

Con el paso de las semanas, fueron vistos juntos fuera de cámaras y en eventos sociales, además de intercambiar mensajes y publicaciones afectuosas en redes sociales, lo que reforzó los rumores de un vínculo sentimental. Aunque no hicieron un anuncio formal inmediato, sus apariciones públicas y referencias mutuas terminaron por confirmar que la conexión nacida en el reality trascendió el ámbito del programa.

Caterin Escobar y Mario Yepes viven su romance
Así Caterin Escobar y Mario Yepes confirman que están más unidos que nunca. (Foto: Canal RCN)
