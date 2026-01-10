Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeison Jiménez: esta fue la última promesa que no logró cumplir en Bogotá

Yeison Jiménez estaba a pocos meses de cumplir uno de sus más grandes sueños en su carrera musical.

Por: Daniela Morales & Daniela Trejos Román
Yeison Jiménez y los conciertos que le quedaron pendientes en el 2026
Yeison Jiménez y los conciertos que le quedaron pendientes en el 2026/ AFP: Rodrigo Varela

Una de las figuras más representativas del género popular falleció en las últimas horas en Paipa, Boyacá, se trata del cantante Yeison Jiménez, quien iba viajando en una avioneta junto a otras personas de su equipo, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

Hasta el momento, se conocen algunos detalles sobre esta difícil situación, testigos del hecho, afirman que la aeronave parecía tener fallas técnicas y esto provocó que colisionara sobre unos cultivos.

El intérprete de canciones como ‘Aventurero’, ‘MLP’, ‘Bendecida’, ‘Ya no mi amor’, entre otras, tenía una promesa con Bogotá que, lastimosamente no pudo cumplir, en el mes de diciembre, Yeison Jiménez habría anunciado su revancha, concierto que justamente se realizaría en el mes de marzo del presente año en el estadio Nemecio Camacho El Campin.

¿Cuándo se iba a presentar Yeison Jiménez en Bogotá?

“Muchas gracias, mi gente, porque sin ustedes esto nunca hubiera sido el concierto más importante de toda la historia de la música regional colombiana, anote, pues, porque viene segunda parte, el 28 de marzo de 2026, como el día más chimba del año, nos vemos en la revancha, mi gente”.

 

Es importante mencionar que, Yeison había cumplido su gran sueño de cantar en el representativo estadio capitalino el pasado 26 de julio del 2025, donde justamente celebró un año más de vida, sus 34.

Yeison siempre manifestó felicidad y orgullo por ser el primer exponente de este género en presentarse ante un público muy exigente, pero, asimismo, agradecido por su gran música y legado.

¿A dónde se dirigía Yeison Jiménez en el momento de su accidente?

El cantante Yeison Jiménez viajaba desde Paipa-Boyacá junto con parte de su equipo hacia la capital antioqueña, donde tendría una presentación musical en el municipio de Marinilla.

Desde Canal RCN extendemos un mensaje de amor y solidaridad para todos los seguidores, familiares, colegas y amigos de Yeison Jiménez, cantante que deja un gran vacío con su partida.

