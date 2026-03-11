El pasado 10 de marzo se cumplieron dos meses de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez. Para conmemorar este momento, Geordy Parra reveló una fotografía de una nota escrita a mano por parte del artista durante la grabación de una de sus canciones más icónicas.

¿Qué dice la nota escrita a mano por Yeison Jiménez?

Con una emotiva publicación a través de sus redes sociales oficiales, Geordy Parra, productor y amigo de Yeison Jiménez, reveló uno de sus tesoros más preciados tras la muerte del artista: una nota escrita a puño y letra por él durante una sesión de grabación de su icónica canción ‘MLP’.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

“Les comparto momentos de la grabación de la voz y el papel que encontramos recientemente con partes de MLP a puño y letra de @yeison_jimenez, incluso con su firma”, escribió el productor junto a la publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Según se alcanza a leer en un cuaderno usado durante estas grabaciones, Yeison Jiménez anotó algunas de las frases más contundentes de la canción, junto a su firma. En la hoja, los versos aparecen incompletos y desordenados, lo que sugiere que se trataba de un primer borrador mientras aún componían el tema.

¿Qué hará Geordy Parra con la nota escrita a mano por Yeison Jiménez?

Así mismo, Geordy Parra manifestó que la nota escrita a puño y letra por Yeison Jiménez será enmarcada junto a un cuadro del artista para decorar su estudio, como parte de un homenaje a su legado y carrera musical.

“Ya dos meses, pero aquí seguimos firmes con la 10 puesta… Este es el papel que enmarcaré al lado del cuadro que pintó @danielacondeactriz para ponerlos en el estudio. Pronto les mostraré cuando queden listos”, aseguró el productor.

Sin duda alguna este gesto conmovió a los seguidores del artista, quienes continúan recordando su legado y la huella que dejó en la música popular colombiana.