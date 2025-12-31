Yeferson Cossio reveló que pagó operación estética a Carolina Gómez antes de ser novios

El creador de contenido digital Yeferson Cossio compartió una inesperada anécdota sobre su relación con Carolina Gómez que tomó a todos por sorpresa, pues antes de que oficializara su relación, este le pagó una operación estética.

¿Cuál fue la operación estética que Yeferson Cossio le pagó a Carolina Gómez?

El pasado martes 30 de diciembre Yeferson Cossio compartió con sus cientos de fanáticos en redes sociales un curioso audiovisual en el que enseñó el momento exacto en el que su hermana Cintia se enteró que él había pagado por una operación estética a Carolina Gómez cuando aún no eran pareja.

Yeferson Cossio contó que pagó una operación estética a Carolina Gómez antes de iniciar su relación.

Se trata de una mamopl*stia, un procedimiento estético que se usa para mejorar el aspecto de los s3n0s. Pues según comentó el creador de contenido en esta ocasión, había insistido en diversas ocasiones para que la joven se hiciera el procedimiento a tal punto de ofrecerse a pagar por él.

"Cintia notó que Caro tenía chichis nuevas (mamoplastia) y ahí le dije que yo le insistí que se las pusiera y me dejó regalárselas”, comentó Cossio.

¿Cómo reaccionó Cintia Cossio al enterarse de la operación estética que Yeferson le pagó a Carolina Gómez?

En el video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede observar el momento en el que Cintia reacciona con un ataque de risa al enterarse de lo sucedido, pues según contó Yeferson, su hermana lo calificó de ‘vi3jo verde’ por esta acción, especialmente porque era la segunda vez que ambas influenciadoras interactuaban en persona.

“Cintia se empezó a burlar de mí que porque yo era 'un vi3jo verde poniéndole s3n0s a una niña de 18 años"

El creador de contenido aseguró que Cintia Cossio no paró de reírse durante al menos una hora de corrido debido a lo inesperado de su confesión.

Ante la anécdota, cientos de internautas no pudieron evitar reaccionar con comentarios en los que le pedían a Cossio regalarle para sus procedimientos y otros cuestionando sus decisiones.