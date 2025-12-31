Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio reveló que pagó operación estética a Carolina Gómez antes de ser novios

Yeferson Cossio reveló que, antes de iniciar su relación con Carolina Gómez, pagó una operación estética para ella.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Antes de ser pareja, Yeferson Cossio asumió el costo de una operación estética de Carolina Gómez
Antes de ser pareja, Yeferson Cossio asumió el costo de una operación estética de Carolina Gómez. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido digital Yeferson Cossio compartió una inesperada anécdota sobre su relación con Carolina Gómez que tomó a todos por sorpresa, pues antes de que oficializara su relación, este le pagó una operación estética.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la operación estética que Yeferson Cossio le pagó a Carolina Gómez?

El pasado martes 30 de diciembre Yeferson Cossio compartió con sus cientos de fanáticos en redes sociales un curioso audiovisual en el que enseñó el momento exacto en el que su hermana Cintia se enteró que él había pagado por una operación estética a Carolina Gómez cuando aún no eran pareja.

Yeferson Cossio contó que pagó una operación estética a Carolina Gómez antes de iniciar su relación
Yeferson Cossio contó que pagó una operación estética a Carolina Gómez antes de iniciar su relación. (Foto Canal RCN).

Se trata de una mamopl*stia, un procedimiento estético que se usa para mejorar el aspecto de los s3n0s. Pues según comentó el creador de contenido en esta ocasión, había insistido en diversas ocasiones para que la joven se hiciera el procedimiento a tal punto de ofrecerse a pagar por él.

Artículos relacionados

"Cintia notó que Caro tenía chichis nuevas (mamoplastia) y ahí le dije que yo le insistí que se las pusiera y me dejó regalárselas”, comentó Cossio.

¿Cómo reaccionó Cintia Cossio al enterarse de la operación estética que Yeferson le pagó a Carolina Gómez?

En el video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede observar el momento en el que Cintia reacciona con un ataque de risa al enterarse de lo sucedido, pues según contó Yeferson, su hermana lo calificó de ‘vi3jo verde’ por esta acción, especialmente porque era la segunda vez que ambas influenciadoras interactuaban en persona.

Artículos relacionados

“Cintia se empezó a burlar de mí que porque yo era 'un vi3jo verde poniéndole s3n0s a una niña de 18 años"

El creador de contenido aseguró que Cintia Cossio no paró de reírse durante al menos una hora de corrido debido a lo inesperado de su confesión.

Ante la anécdota, cientos de internautas no pudieron evitar reaccionar con comentarios en los que le pedían a Cossio regalarle para sus procedimientos y otros cuestionando sus decisiones.

Yeferson Cossio reveló que pagó una operación estética a Carolina Gómez antes de ser novios
Yeferson Cossio reveló que pagó una operación estética a Carolina Gómez antes de ser novios. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Emiro Navarro tuvo un 2025 con mucho protagonismo en La casa de los famosos Colombia. Emiro Navarro

Emiro Navarro habló de lo que significó el 2025 para él: “Sueños que parecían imposibles”

Emiro Navarro habló de su 2025 y dejó imágenes para el recuerdo de su paso por La casa de los famosos Colombia.

Millie Bobby Brown y el accidente que la dejó fuera del evento final de Stranger Things Talento internacional

Millie Bobby Brown sufrió accidente previo a evento final de Stranger Things

Millie Bobby Brown sufrió accidente que le impidió asistir a evento final de Stranger Things, serie que llega a su fin este 31 de diciembre.

Jessi Uribe desató risas al mostrar un muñeco de año viejo de Pipe Bueno. Jessi Uribe

Así es el muñeco de ‘año viejo’ de Pipe Bueno que quemará Jessi Uribe al cerrar el 2025

Jessi Uribe desató risas en redes sociales al revelar el muñeco de ‘año viejo’ que fue recreado sobre Pipe Bueno.

Lo más superlike

Blessd conmueve al recordar sus raíces. Blessd

Blessd recordó sus raíces con un carro antiguo y un mensaje de humildad: "Nunca envidien al prójimo"

Blessd emocionó a sus seguidores al posar con un carro clásico y recordar las navidades difíciles de su infancia.

Viral

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo: significado, origen y cómo realizarlo paso a paso

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí

Aislinn Derbez envía emotivo mensaje tras muerte de su madre Gabriela Michel Eugenio Derbez

Aislinn Derbez envió desgarrador mensaje un mes tras la muerte de su madre: “Te dejo ir con amor”

Colores Curiosidades

¿Cuáles colores se deben utilizar para recibir el Año Nuevo 2026?, según la psicología