Yeferson Cossio reveló la decisión que tomó su mamá tras accidente de tránsito: "Irresponsable"

Los hermanos Cossio han estado apoderándose de las tendencias en los últimos días por una situación que vivieron con su mamá días atrás.

¿Qué le pasó a la mamá de Yeferson Cossio y Cintia Cossio?

Cintia Cossio y Yeferson Cossio una semana atrás se mostraron preocupados en sus redes sociales luego que su mamá Luz Dary sufriese un accidente de tránsito.

El encargado de revelar lo sucedido fue el influenciador, quien a través de sus redes sociales compartió un video e imágenes de lo que le sucedió a su progenitora.

Yeferson contó que en su momento los llamó un agente de tránsito para contarles que su mamá había tenido un accidente de tránsito y que había sido remitida de urgencia.

Nos llamó un señor y se me vino el mundo encima. Hola hablo con el hijo de doña Luz Dary, su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito.

Al parecer, según lo que reveló el influenciador, a la pareja de su mamá le había dado un micro sueño que los hizo estrellarse.

Les dio un micro sueño y se volcaron. La llevaron al hospital más cercano para que la revisaran y le hicieran exámenes.

Mamá de Yeferson Cossio y Cintia Cossio se estrelló. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué decisión tomó la mamá de Yeferson Cossio que les pareció irresponsable a sus hijos?

Tras este suceso, Yeferson reapareció en las últimas horas para contarles a sus seguidores que estaban molestos con su mamá por decisión que tomó sin haberse recuperado del todo.

Mi mamá todo el día me dijo que va para el barrio.

Según contaron, su progenitora decidió salirse de su incapacidad para irse a su barrio de crianza a un evento de más de mil personas.

Esta decisión les pareció irresponsable por su estado de salud, por lo que expresaron su descontento y la calificaron de irresponsable.

Mi mamá así toda aporreada está por allá con mil personas. Mi mamá es una irresponsable.



Cabe recordar que, en su momento el influenciador había expresado en sus redes sociales su preocupación por lo que le sucedió a su mamá y por esto les había aconsejado a sus fans que valoraran sus seres queridos: "Valoren mucho a sus papás. Uno nunca sabe cuando pueda ser el último abrazo".