Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio reveló la decisión que tomó su mamá tras accidente de tránsito: "Irresponsable"

Yeferson Cossio mostró su indignación tras acto que hizo su mamá luego de haber sufrido un accidente a menos de una semana.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeferson Cossio y Cintia Cossio molestos
Yeferson Cossio y Cintia Cossio dejaron ver su molestia con su mamá. (Fotos Canal RCN)

Los hermanos Cossio han estado apoderándose de las tendencias en los últimos días por una situación que vivieron con su mamá días atrás.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a la mamá de Yeferson Cossio y Cintia Cossio?

Cintia Cossio y Yeferson Cossio una semana atrás se mostraron preocupados en sus redes sociales luego que su mamá Luz Dary sufriese un accidente de tránsito.

El encargado de revelar lo sucedido fue el influenciador, quien a través de sus redes sociales compartió un video e imágenes de lo que le sucedió a su progenitora.

Yeferson contó que en su momento los llamó un agente de tránsito para contarles que su mamá había tenido un accidente de tránsito y que había sido remitida de urgencia.

Nos llamó un señor y se me vino el mundo encima. Hola hablo con el hijo de doña Luz Dary, su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito.

Al parecer, según lo que reveló el influenciador, a la pareja de su mamá le había dado un micro sueño que los hizo estrellarse.

Les dio un micro sueño y se volcaron. La llevaron al hospital más cercano para que la revisaran y le hicieran exámenes.

Mamá de Yeferson y Cintia Cossio sufrió accidente
Mamá de Yeferson Cossio y Cintia Cossio se estrelló. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué decisión tomó la mamá de Yeferson Cossio que les pareció irresponsable a sus hijos?

Tras este suceso, Yeferson reapareció en las últimas horas para contarles a sus seguidores que estaban molestos con su mamá por decisión que tomó sin haberse recuperado del todo.

Mi mamá todo el día me dijo que va para el barrio.

Según contaron, su progenitora decidió salirse de su incapacidad para irse a su barrio de crianza a un evento de más de mil personas.

Esta decisión les pareció irresponsable por su estado de salud, por lo que expresaron su descontento y la calificaron de irresponsable.

Mi mamá así toda aporreada está por allá con mil personas. Mi mamá es una irresponsable.


Cabe recordar que, en su momento el influenciador había expresado en sus redes sociales su preocupación por lo que le sucedió a su mamá y por esto les había aconsejado a sus fans que valoraran sus seres queridos: "Valoren mucho a sus papás. Uno nunca sabe cuando pueda ser el último abrazo".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marilyn Patiño La casa de los famosos

Marilyn Patiño pidió perdón al público de La casa de los famosos Colombia 2026: "Me retiré"

Marilyn Patiño se sinceró y 'cantó la tabla' con un mensaje en general de La casa de los famosos Colombia 2026.

Alicia, hija de Violeta Bergonzi, enternece las redes sociales. Violeta Bergonzi

Hija de Violeta Bergonzi conquista corazones en redes con divertido video junto a Alejandra Ávila

Violeta Bergonzi compartió un clip donde su hija Alicia mostró su simpatía y complicidad con la actriz Alejandra Ávila.

Martha Isabel Bolaños Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños desató risas tras aparecer en video: "Estoy buscando una pareja"

Martha Isabel Bolaños demostró sus dotes de actuación, pero a la vez mencionó ciertas exigencias para tener pareja.

Lo más superlike

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?

La "teoría del pájaro" es muy popular en redes sociales y las parejas modernas no dudan en ponerla a prueba mientras graban.

Blessd sorprende con su cambio físico. Blessd

Blessd presume su nuevo físico y causa furor entre sus seguidores, tras culminar con éxito su gira

Los Premios Oscar ahora serán transmitidos por YouTube Premios Oscar

Los Premios Oscar se reinventan: AMPAS sorprende con cambios que nadie esperaba en la gala

La familia de Juanse Laverde no sabía de su participación en el reality La casa de los famosos

Juanse Laverde reveló cómo su familia se enteró de su participación en La casa de los famosos 3

Latin Grammy 2025: el discurso de Nodal que desató rumores de infidelidad Christian Nodal

Discurso de Nodal en los Latin Grammy 2025 alimenta rumores de infidelidad con su violinista