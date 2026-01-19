Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio mostró cómo quedó el carro de su mamá tras accidente: "Está viva de milagro"

Yeferson Cossio se mostró en shock al ver que el carro de su mamá quedó completamente destrozado tras el accidente.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeferson Cossio mostró el carro de su mamá tras accidente
Yeferson Cossio mostró cómo quedó el carro de su mamá. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Yeferson Cossio y su familia vivieron uno de los sustos más grandes hace menos de un mes cuando su mamá Luz Dary sufrió un accidente de tránsito.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el accidente de tránsito de la mamá de Yeferson Cossio?

El influenciador antioqueño compartió en su momento a través de sus redes sociales un video en el que mostró y contó lo que le había pasado a su mamá.

Según el influenciador en ese momento él se enteró en medio de una fiesta que su mamá y su padrastro se habían accidentado luego de estarla llamando por varias horas sin recibir respuesta.

Nos llamó un señor y se me vino el mundo encima. Hola hablo con el hijo de doña Luz Dary, su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito.

Al parecer, el motivo del accidente se produjo por un micro sueño que le dio al conductor y que los hizo estrellarse y volcarse. Aunque fue bastante grave el hecho, la mamá y su pareja solo sufrieron golp*s.

Mamá de Yeferson y Cintia Cossio sufrió accidente
Mamá de Yeferson Cossio y Cintia Cossio se estrelló. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo quedó el carro de la mamá de Yeferson Cossio?

Tras casi un mes de este accidente, al influenciador le entregaron el vehículo de su mamá, por lo que decidió mostrarles a sus seguidores cómo quedó, dejando en evidencia los daños que tuvo y lo cerca que estuvo el hecho de terminar en una tragedia.

Se acuerdan el diablazo que se dio mi mamá en estos días, mi mamá me quedó viva fue de chimba, mira.

En sus declaraciones, el creador de contenido fue enfático en señalar que lo más importante es que su mamá logró salir con vida del accidente, algo que calificó como un verdadero milagro.

¿Cómo no le pasó nada a la vieja? Todo el techo se rompió.

El carro se mostraba completamente destrozado, las latas hundidas, los vidrios rotos, el techo de cristal igual, prácticamente quedó la estructura del vehículo.

El influenciador expresó de manera irónica que con ese carro lo único que podría hacer era mandarlo a cortar y volverlo una especie de matera para su casa: "Lo voy a cortar y lo voy a colocar en mi casa como una matera".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así reaccionó Yina Calderón tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd Yina Calderón

Yina Calderón se proclama “adivina” tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd

Yina Calderón reaccionó con humor al embarazo de la novia de Blessd y recordó que ya lo había anticipado.

Blessd sera papa Blessd

Así luce Manuela, novia de Blessd, en su embarazo

La influenciadora Manuela, pareja de Blessd, ha presumido su embarazo con cautivadores bailes.

El tierno video de Aida Victoria Merlano jugando con Emiliano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano derrite con tierno video junto a su hijo Emiliano: “Ya no se parece a él”

Aida Victoria enterneció al mostrar un tierno momento con su hijo y desató comentarios sobre su parecido con ella.

Lo más superlike

Yeison Jiménez en el pueblo natal Yeison Jiménez

Así le rindieron homenaje a Yeison Jiménez en su pueblo natal

Le rinden sentido homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas que conmueve a sus fanáticos.

Alexa Torrex y Juanse Laverde aclararon algunas diferencias que vivieron en el pasado en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa Torrex y Juanse Laverde aclararon algunas diferencias del pasado: ¿qué se dijeron?

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos