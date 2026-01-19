Yeferson Cossio mostró cómo quedó el carro de su mamá tras accidente: "Está viva de milagro"

Yeferson Cossio y su familia vivieron uno de los sustos más grandes hace menos de un mes cuando su mamá Luz Dary sufrió un accidente de tránsito.

¿Cómo fue el accidente de tránsito de la mamá de Yeferson Cossio?

El influenciador antioqueño compartió en su momento a través de sus redes sociales un video en el que mostró y contó lo que le había pasado a su mamá.

Según el influenciador en ese momento él se enteró en medio de una fiesta que su mamá y su padrastro se habían accidentado luego de estarla llamando por varias horas sin recibir respuesta.

Nos llamó un señor y se me vino el mundo encima. Hola hablo con el hijo de doña Luz Dary, su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito.

Al parecer, el motivo del accidente se produjo por un micro sueño que le dio al conductor y que los hizo estrellarse y volcarse. Aunque fue bastante grave el hecho, la mamá y su pareja solo sufrieron golp*s.

¿Cómo quedó el carro de la mamá de Yeferson Cossio?

Tras casi un mes de este accidente, al influenciador le entregaron el vehículo de su mamá, por lo que decidió mostrarles a sus seguidores cómo quedó, dejando en evidencia los daños que tuvo y lo cerca que estuvo el hecho de terminar en una tragedia.

Se acuerdan el diablazo que se dio mi mamá en estos días, mi mamá me quedó viva fue de chimba, mira.

En sus declaraciones, el creador de contenido fue enfático en señalar que lo más importante es que su mamá logró salir con vida del accidente, algo que calificó como un verdadero milagro.

¿Cómo no le pasó nada a la vieja? Todo el techo se rompió.

El carro se mostraba completamente destrozado, las latas hundidas, los vidrios rotos, el techo de cristal igual, prácticamente quedó la estructura del vehículo.

El influenciador expresó de manera irónica que con ese carro lo único que podría hacer era mandarlo a cortar y volverlo una especie de matera para su casa: "Lo voy a cortar y lo voy a colocar en mi casa como una matera".