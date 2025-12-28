Yeferson Cossio expuso lo que hace su novia para verse tan delgada: "es exageradamente fastidiosa"

El ceador de contenido Yeferson Cossio sigue siendo una de las figuras más queridas y sonadas del país cafetero, por su manera de acercarse a las personas y apoyar animalitos y poblaciones vulnerables.

Esta vez, el premio era para sus seguidores. Se llevó una de ellas para México como lo había prometido y viajaron en compañía de su equipo y su novia Carolina, quien en medio de unas historias reveló que estaba algo triste porque su pareja no la había alimentado.

Artículos relacionados Talento internacional Key Alves, famosa modelo y exdeportista reveló que se convirtió en mamá: así lo anunció

Yeferson Cossio expuso un secretico de su novia Carolina Gómez para verse tan delgada

En medio de las declaraciones de la también modelo, Yeferson aprovechó para dejar claro que las cosas no eran como ellas las estaba expresando y quiso dejar claro que era su novia quien tenía muchas complicaciones para alimentarse porque poco o nada le gustaba o funcionaba para su rutina de alimentación.

Seguido de esto expresó lo complicado que es comer con su novia, porque estaba obsesionada con los alimentos y con cuidarse de las calorías, porque sentía que todo podía ir en contra de su exigente plan para conservar su figura.

"Muchachos no es que yo no la haya alimentado como ella dice en la historia pasada, sino que ella es exageradamente fastidiosa con la comida... les cuento que acabamos de salir de la fiesta empresarial y había de todo, solo que ella come de nada, de nada... si el pollo no tiene las plumas doradas o sal de Himalaya o recién salido de un volcán, no se lo come", expresó Yeferson.

¿Por qué Carolina Gómez rechaza ciertos alimentos del común?

Según lo dejó entender el propio Yeferson, su novia rechaza tacos mexicanos o diferentes tipos de comida rápida, porque no cumple con la rigurosa dieta que sostiene para verse delgada y saludable como luce actualmente.

Ella, por su parte, aunque fue mucho más reservada en el clip, dejó claro que su alimentación no es tan exagerada como insinuó el también empresario, sino que si procura cuidarse con ciertos alimentos con alta carga calórica.