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Reconocido comediante atraviesa por un doloroso momento a nivel emocional: ¿por qué?

Reconocido comediante está atravesando por un doloroso momento familiar tras confesión compartida en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido comediante atraviesa por un doloroso momento a nivel emocional: ¿por qué?
¿Quién es el reconocido comediante colombiano que atraviesa por doloroso momento? | Foto: Freepik

En las últimas horas, un reconocido comediante colombiano ha acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en la comedia, sino que también al confesar que está atravesando por un complicado momento a nivel emocional.

Además, el comediante expresó a través de sus redes sociales que está atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras confirmar que un importante miembro de su familia tiene algunas complicaciones de salud.

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¿Quién es el reconocido comediante que está atravesando por un doloroso momento familiar?

Uno de los comediantes que más popularidad ha tenido por su gran habilidad en el campo de la comedia es Lokillo Florez, quien se ha ganado en cariño de sus seguidores no solo por ser un reconocido comediante colombiano, sino que también, al compartir el doloroso momento por el que está atravesando a nivel emocional.

Reconocido comediante atraviesa por un doloroso momento a nivel emocional: ¿por qué?
El Lokillo Florez atraviesa por doloroso momento emocional. | Foto: Freepik

Recientemente, Lokillo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, unas palabras acerca de las complicaciones de salud que ha tenido su abuelo, pues expresó las siguientes palabras:

“Mi abuelo se está muriendo y es triste verlo sufrir. Con la ilusión de vivir mientras yo lo miro y no entiendo la razón de su condena, pues me causa mucha pena ver marchitadas sus alas y otra vez las cosas malas pasándole a gente buena. Escribo esto mientras miro su mano sobre la almohada; mano cansada, hinchada y más frágil que mi suspiro”, agregó Lokillo.

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La noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas al ver que el Lokillo se ha visto sumamente afectado tras el complicado momento a nivel emocional por el que ha estado atravesando tras el complicado estado de salud de su abuelo.

¿Qué otra confesión hizo Lokillo acerca del complicado estado de salud de su abuelo?

Reconocido comediante atraviesa por un doloroso momento a nivel emocional: ¿por qué?
¿Qué dijo El Lokillo sobre el estado de salud de su abuelo? | Foto: Freepik

Tras las recientes fotografías que el Lokillo compartió mediante sus redes sociales, se evidencia que ha estado ausente de las redes sociales, brindándole todo su apoyo a su abuelo.

Así también, reveló en su reciente publicación de Instagram que espera que su abuelo tenga una pronta recuperación tras el complicado momento que ha estado atravesando a nivel emocional.

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