Yeferson Cossio es cuestionado en redes: aseguran que exageró su problema del corazón

Yeferson Cossio vuelve a estar en el ojo del huracán tras aparecer en medio de un festival de electrónica organizado por él mismo, apenas dos semanas después de haber sido sometido a una operación del corazón. En redes sociales, internautas lo acusan de exagerar su situación para generar mayor popularidad previo al lanzamiento de este evento.

¿Por qué Yeferson Cossio fue operado del corazón?

El reconocido influenciador colombiano Yeferson Cossio generó gran preocupación entre sus seguidores tras revelar el pasado 22 de diciembre que tendría que ser operado de urgencias tras sufrir una falla cardiaca durante su estancia en Cartagena.

Yeferson Cossio es sometido a una intervención cardíaca. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto de los médicos Freepik)

En aquella ocasión Carolina Gómez, novia del creador de contenido, reveló que su cuerpo había sufrido un colapso debido a un exceso de estrés ocasionado por la falta de descanso y su exigente actividad diaria en la que las fiestas eran constantes.

“El corazón le iba a explotar por exceso de estrés. Él dormía día por medio por trabajar y llevaba así varios meses, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a salir menos de fiesta”, explicó Carolina en aquel momento.

Horas más tarde, Cossio reapareció en redes para manifestar que todo había salido bien en la intervención y que debía guardar reposo. Sin embargo, dos semanas después volvió a dar de qué hablar al retomar su vida de ocio y fiesta.

¿Por qué Yeferson Cossio es acusado de exagerar su operación del corazón?

Luego de que Yeferson Cossio anunciara el lanzamiento de su primer festival de electrónica en Colombia a inicios de enero del 2026, tan solo dos semanas después de su delicada intervención en el corazón, internautas cuestionaron su actuar y lo acusaron de exagerar su problema de salud.

Yeferson Cossio será sometido a una intervención tras fallas en su corazón. (Foto Canal RCN)

Uno de los comentarios más populares en redes sociales hizo alusión a que todo se trataría de una estrategia para ganar aún más popularidad previa a su festival de electrónica y tener un mayor alcance y acogida.

